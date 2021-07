Empreendedora aposta em joias e home decor com pedras naturais

Luciana Guindani é mais uma empreendedora que decidiu se reinventar na pandemia. Em novembro de 2020, abriu a Kûara Joias e Home Decor (@kuarajoias), uma loja especializada em joias e pedras de decoração, com peças em ouro 18k e certificado de autenticidade. “Vender joias é uma tradição familiar há bastante tempo, mas eu queria algo só meu. O nome Kûara vem do Guarani e significa sol, então escolhi esse nome por tudo que ele representa”, relata a empreendedora.

Mesmo com as joias sendo o pontapé inicial do negócio, Luciana diz que as decorações de casa são os itens mais vendidos neste momento . “As pessoas têm ficado bastante em casa, e, com isso, tem se preocupado mais com a decoração. As pedras naturais têm sido um grande sucesso, assim como os Jewlery Phone”, conta. Jewlery Phone é uma pedra natural com acabamento em ouro para colocar atrás do telefone. O objeto com a pedra Ágata sai por R$90,00, por exemplo.

Na Kûara, a clientela encontra tabuas para petiscos, kit lavabo (porta sabonete, difusor e bandeja), velas, mesas, taças de vinho, entre outros produtos. “No quesito joias, eu vendo bastante brincos e colares. Tenho modelos de joias com pérolas, esmeraldas, topázio entre outros”, diz Luciana.