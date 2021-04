Em resposta à pandemia, laboratório oferece exames a preços populares

Nos últimos meses, o Rio Grande do Sul atravessou a fase mais grave da disseminação e dos efeitos da doença. Unidades de saúde, públicas e privadas, cheias e incapazes de dar conta da demanda se tornaram uma triste realidade. Foi este cenário que levou a rede gaúcha de laboratórios Mont'Serrat a abrir sua primeira operação popular em Porto Alegre. Trata-se do Popular Laboratório, que fica na avenida Assis Brasil, nº 2840, ao lado do Hospital Cristo Redentor, e trabalha para oferecer exames por um preço abaixo do mercado. O foco voltado para as classes C e D, além de pessoas que deixaram de ter plano de saúde em função da crise, é o que pretende ser o diferencial da nova operação. O CEO Sérgio Oliveira revela que o objetivo do novo empreendimento é também contribuir com a sociedade. Segundo a rede, outras inaugurações já estão previstas e a expectativa é gerar de 10 a 12 empregos diretos em cada filial. Contando os indiretos, mais de 100 postos de trabalho devem ser criados. Nesta entrevista, Sérgio fala sobre as estratégias para empreender na área da saúde durante a pandemia, os desafios e aprendizados.

GeraçãoE - Que tendências foram identificadas no ramo da saúde para apostar no novo modelo do Mont'Serrat?

Sérgio Oliveira - O pioneirismo e a inovação sempre foram marcas de nossa trajetória de 30 anos. E estar aberto ao novo é muito importante nesse momento. Quando criamos o Popular Laboratório, queríamos responder a dois anseios da população: oferecer um atendimento ágil e descomplicado, conectado aos novos tempos, e garantir o acesso a exames por um preço acessível. Sempre com princípios que são característicos da rede Mont'Serrat: qualidade, responsabilidade e atendimento humano. O surgimento da nossa empresa, na década de 1990, tem uma relação direta com o espírito empreendedor da minha família. Esse ímpeto sempre esteve relacionado a um propósito maior de responsabilidade social, de fazer a diferença para a sociedade trazendo inovação e soluções para o que as pessoas precisam. O Popular Laboratório é mais um importante capítulo nesta história.

GE - Como foi a adaptação do Mont'Serrat para a pandemia e que lições ficam para o setor como um todo?

Sérgio - Quando os primeiros casos de Covid-19 surgiram no mundo, parecia algo muito distante do Brasil. Mas, no momento em que a pandemia se estabeleceu aqui, criamos uma rotina diária de reuniões, nos três turnos, para avaliar como nos adaptaríamos à situação. Fomos o primeiro laboratório do Rio Grande do Sul a oferecer teste do coronavírus. Naquela época, o investimento era mais alto e de acesso restrito, justamente por ser algo novo. Através de planejamento, conseguimos adquirir os testes e formar um estoque. Também fomos o primeiro laboratório do estado a oferecer testes em drive-thru e a contar com a opção de teste PCR. Atuar com estratégia e pioneirismo foi um diferencial para atender bem os clientes. Por isso, a lição mais importante é a de estar sempre atualizado, em constante evolução, buscando o que há de novo no mercado para estar preparado para qualquer situação. Precisamos ir atrás das oportunidades, oferecer o melhor serviço sempre, em todos os setores . Isso é uma premissa do Mont'Serrat, queremos oferecer o melhor, e estamos sempre em busca da evolução e constante atualização.

GE - Como é empreender no ramo da saúde em meio à uma pandemia?

Sérgio - É preciso coragem para investir e ajudar na retomada econômica por meio da geração de empregos. Mas, acima de tudo, o importante é fazer a diferença na vida das pessoas prestando serviços com a qualidade e o conforto que elas buscam. As empresas precisam estar atentas às necessidades da população. A demanda por esse tipo de serviço cresceu muito, enquanto o acesso para casos de menor complexidade ficou restrito e muitas pessoas perderam seus planos de saúde. Temos de acreditar, ter esperança e sair dessa crise ainda mais fortes, com aprendizados. E é necessário estarmos atentos, ouvindo sempre o que a sociedade demanda. Com cada um fazendo sua parte, viramos o jogo.

GE - Quais serão as estratégias de marketing para atrair as classes C e D ao Popular Laboratório?

Sérgio - Nosso posicionamento de marketing está baseado em nosso diferencial, que é a oferta de exames de qualidade a preços acessíveis. Através de um atendimento descomplicado, contamos com a possibilidade de parcelamento em até seis vezes no cartão de crédito. Oferecemos diagnósticos para Covid-19, pré-natal, urológicos, entre outros. Os exames de sangue, por exemplo, custam a partir de R$ 3,00. A proposta é mostrar, através do Popular Laboratório, um jeito inovador dentro do segmento. São unidades modernas e bem localizadas, com operações eficientes e apoiadas em tecnologia.

GE - Como viabilizar preços que estão abaixo dos praticados no mercado?

Sérgio - O Laboratório Mont'Serrat será o gestor do Popular Laboratório e o responsável por realizar todos os exames. Essa autonomia e o trabalho consolidado é o que permitem conseguir chegar a preços tão acessíveis, uma vez que muitos concorrentes do segmento popular acabam terceirizando a parte de análise. Além da preocupação social, de trazer um benefício para a população através da oferta de exames acessíveis, a rede Mont'Serrat tem uma estrutura robusta, e com isso consegue proporcionar esses valores.