Rafael Terra lança livro sobre marketing no Instagram

Com quinze anos de experiência no mercado digital, o autor Rafael Terra lançou, em abril, o livro Instagram Marketing: Como criar marcas vencedoras através da rede social mais importante do mundo. A publicação aprofunda o passo a passo com os quatro pilares que aumentam a autoridade e vendas de uma marca na rede social: estratégia (como planejar e conquistar os seus objetivos), conteúdo (segredos para Feed, Stories, IGTV, Reels e Lives), anúncios e mensuração de resultados. Lançado pela editora DVS, conta com prefácio de Martha Gabriel – uma das pensadoras digitais mais influentes da América Latina.

Segundo o autor, o livro é indicado para pessoas que buscam se comunicar de forma engajada e conhecer todas as possibilidades para gerar mais negócios através do Instagram. “A leitura irá ensiná-lo a criar conteúdos e anúncios que possam converter os seguidores em pessoas apaixonadas pela sua marca: aqueles que seguem, curtem e compram”, conta Rafael. O livro possui 288 páginas, e está disponível na Amazon por R$69,00.

O escritor já realizou consultorias e gestão de projetos digitais para mais de quinhentas grandes marcas nacionais, incluindo Bradesco, Braskem, Unimed, Redbull, Intelbras, STIHL, Sicredi, Santander Cultural, entre outras. É presença frequente como palestrante nos principais eventos de marketing e inovação do País, com mais de 350 palestras em dezoito estados, e traz, na obra, o conteúdo necessário para o leitor conhecer estratégias assertivas de marketing no Instagram.