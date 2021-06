Cervejaria artesanal de Nova Petrópolis aposta em espaço interativo de visitação

Amigos desde o tempo de escola, Fernando Maldaner, 36, e Samuel Zang, 40, trabalhavam em uma empresa calçadista quando resolveram fazer intercâmbio para a Irlanda, com o objetivo de buscar ideias para abertura de um negócio. Depois de visitarem diversos países, perceberam que, até nas menores regiões, existiam cervejarias. Como o mercado das microcervejarias, na época, estava crescendo também no Brasil, a dupla decidiu investir no segmento. Agora, 10 anos após a inauguração, a cervejaria Edelbrau deu um novo passo, criando a Experiência Edelbrau, um espaço de visitação interativo em Nova Petrópolis, na serra gaúcha.

O local, com aproximadamente 300m², foi pensado para aproximar o público do processo de criação de cervejas. A Experiência Edelbrau, conta Fernando, surgiu do desejo de proporcionar e receber os clientes de um jeito único, além de trazer um atrativo para a região e contribuir com a economia local . “Nos inspiramos no que vimos no nosso intercâmbio, como a Heineken Experience, em Amsterdã, e a Guiness Storehouse, em Dublin", relata.

Na Experiência Edelbrau, os visitantes passam por salas temáticas que mostram o processo da fábrica, as raízes culturais da região e contam algumas histórias sobre o mascote da Edelbrau, o Cuco. A jornada termina com experiências sensoriais que remetem a sustentabilidade, diversão e colaboração, pilares de atuação da cervejaria segundo os sócios.

Com um investimento inicial de R$ 600,00, a cervejaria lançou seus primeiros rótulos em 2011. Em 10 anos, foram lançados 22 estilos de cerveja, que fazem parte das linhas tradicionais, denominadas Nossa Origem. As com estilos mais ousados, de acordo com os sócios, são chamadas Pelo Mundo. “Com o passar dos anos, o mercado foi amadurecendo, e as pessoas se permitindo a provar cervejas mais diferenciadas. Assim, surgiram a APA, IPA, Blond Ale, entre outras. E, quando sentimos que o consumidor estava disposto a provar algo mais fora do convencional, surgiu a linha Bierlab e Oak Aged. Uma envelhecendo cerveja em barril de madeira, e a outra trazendo ingredientes inusitados para as cervejas, como frutas vermelhas, mel e ingredientes marcantes da nossa região”, explica Samuel.

O espaço fica na avenida Quinze de novembro, n° 4024, em Nova Petrópolis. Os ingressos variam: adultos, com acesso, copo e cinco degustações, pagam R$45,00. A entrada sem degustação custa R$40,00. Para menores de idade, de 10 a 17 anos, o ingresso custa R$20,00. As entradas podem ser adquiridas pelo site (edelbrau.com.br/experiencia-edelbrau).