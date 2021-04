Tudo é sobre pessoas

O empreendedorismo é uma das maiores escolas sobre a importância das pessoas por trás dos negócios. Quando se é cliente, muitas vezes, o nosso interesse está mais voltado aos produtos e serviços que queremos consumir. Na hora que lançamos um projeto próprio, queremos soluções.

E essas soluções estão no fornecedor ou fornecedora que nos atende de forma ágil e entende exatamente a nossa demanda. No entregador que sabe que não pode virar a embalagem para não estragar o que tem dentro. No "concorrente" que, na hora do aperto, te salva quando o cliente tem pressa.

Ao empreendermos, percebemos a eficácia de uma agenda do WhatsApp com contatos que têm as respostas que precisamos. Nesse universo de chefe de si, se dá bem quem sabe cultivar relações.

Indivíduos que pensam apenas no seu umbigo, que não seguem essa lógica, mais cedo ou mais tarde, se vêem em uma encruzilhada. O empreendedorismo imita a vida: quem ajuda será ajudado.

E isso ficou ainda mais latente neste contexto de pandemia, em que a rede de suporte é mais que uma solução para o seu negócio. É o pilar que mantém as esperanças sobre um futuro melhor. #sigamos