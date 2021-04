Assine o Jornal do Comércio e

O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR) promove, a partir de 3 de maio, o workshop Gestão de Processos Ágeis no Varejo de Bens e Serviços. Entre as questões abordadas, está a forma de usar a tecnologia para otimizar respostas ao negócio e ao conceito de inteligência competitiva. Serão seis sessões online e ao vivo. O investimento é de R$ 1.350,00. Mais informações e inscrição em: https://bit.ly/3aw3RQA.

A FedEx Express abriu inscrições para a 5ª edição do Programa FedEx para Pequenas Empresas. A iniciativa visa apoiar a expansão de negócios nos mercados nacional e internacional. Entre os requisitos, as empresas participantes devem possuir até 99 funcionários e receita anual de até R$ 4,8 mil. Mais informações e inscrições, que estão abertas até 13 de junho, no site: https://bit.ly/32B7n7Z.