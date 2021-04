Loja de Porto Alegre especializada em cookies e brownies abre as portas em novo endereço

Mesmo com a pandemia, há empreendedores e empreendedoras que estão expandindo seus negócios. Esse é o caso da Fernanda Ribeiro, uma das sócias da Brookies, loja especializada em cookies e brownies, que inaugurou, no fim de março, sua nova loja física, agregando novos sabores ao cardápio. A loja anterior ficava no passeio interno da Galeria Moinhos de Vento, e a atual fica na parte externa, na avenida Independência, n° 1211, loja 18, em Porto Alegre.

A empreitada começou em 2017, quando Fernanda decidiu, junto da família, começar o projeto. “Sou formada em arquitetura, mas minha primeira opção era gastronomia. Sempre fui a doceira da turma. Em 2016, esse projeto foi tomando forma e eu fui pesquisando mais a fundo sobre o mercado. Criamos o nome e abrimos nossa primeira loja. No início, era só eu e minha mãe, começamos pequeno, mas sempre acreditando. Para mim, ter aberto a loja foi uma realização”, lembra Fernanda.

Juntar brownies e cookies foi uma ideia que surgiu ainda no início do projeto. Com tantas ofertas dos produtos no mercado, Fernanda pensou seria interessante criar um novo, juntando as duas receitas. “Comecei com testes em casa, foi na tentativa e erro até chegarmos no ponto que ficou interessante. Nas pesquisas, descobri que aqui em Porto Alegre não tinha e no Brasil, de forma geral, também não. Nos EUA, já existia esse modelo. Queríamos inovar fazendo algo diferente para o mercado gaúcho, então quando surgiu a ideia de misturar os dois doces e a questão do nome já veio junto”, explica sobre o nome da marca.

No fim de 2020, as sócias pararam as atividades para projetar a nova proposta da marca, que voltou a operar em março deste ano em novo endereço e com identidade visual renovada. A ampliação do cardápio e inauguração da loja refletem o novo momento do negócio, que conta com mais investimento em estrutura, tecnologias e aumento na capacidade de produção . Segundo Fernanda, os clientes são os grandes responsáveis pelos novos doces. "Várias pessoas davam sugestões e a gente foi coletando as informações para chegar nos novos sabores. Comecei a testar aqui na loja. Enviamos alguns cookies para amigos e clientes para que eles pudessem testar. Ainda há outros sabores que vamos incrementar no cardápio. No momento, estamos com seis cookies novos”, conta a empreendedora.

No momento, os atendimentos estão sendo feitos no formato delivery e take away. O sabor destaque do novo menu, segundo Fernanda, é o Cookies n' Cream, feito com massa de baunilha, pedaços bolacha feitos com cacau alcalino, chocolate belga branco e recheio de cream cheese. Também fazem parte do cardápio diversas combinações de sabores com chocolate belga, creme de avelã, doce de leite, caramelo, amendoim crocante, entre outras.