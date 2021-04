O Jornalismo e os negócios: qual a relação?

Na semana passada, foi celebrado o Dia do Jornalista. Fica aqui uma homenagem para toda a equipe do GeraçãoE, do Jornal do Comércio e dos demais veículos de comunicação e de assessorias de imprensa. Para celebrar a data, tive a oportunidade de falar, em uma live promovida pela plataforma Café Combustível, sobre a relação do Jornalismo com empreendedorismo.

No último ano, devido à pandemia do coronavírus, os jornalistas foram mais valorizados, pois a sociedade entendeu a importância das informações produzidas de forma séria e responsável. Além disso, ficou clara a relevância de quem trabalha com comunicação em todas as áreas, inclusive ao lado das empresas.

Como os negócios, por exemplo, informariam seu público sobre a continuidade de suas operações não fossem esses profissionais que trabalham com comunicação? Você sabia que diversos empreendedores e empreendedoras que são retratados no GE incrementam suas vendas? Justamente por causa do impacto de uma reportagem. Vida longa a essa profissão que retrata e serve de registro histórico de tudo, dos negócios à saúde. #orgulho