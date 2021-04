Personal organizer de Caxias do Sul une produtos a cursos online de organização

Ao prestar atenção no que as pessoas à sua volta estavam consumindo, Josilene Maria Martins, 31 anos, percebeu que havia uma brecha no mercado da organização. "Em 2015, eu trabalhava em uma empresa que fabricava organizadores, na área do marketing. Percebi que os produtos eram usados para outros fins, além daqueles que cada organizador era destinado. Comecei a me perguntar se os itens estavam atendendo mesmo as necessidades dos clientes", conta. A partir dessas pesquisas, descobriu que existiam profissionais focados no ramo, e quis virar uma também. Hoje, a personal organizer tem uma loja especializada nisso em Caxias do Sul, a Mania de Maria, que fica na rua Olavo Bilac, nº 126.

Josilene optou por fazer um curso de personal organizer para entender melhor do assunto. No começo, organizou a casa da sogra e de alguns vizinhos. "Pensei em criar um blog, mas nunca fui muito da escrita. Optei pelo Instagram, onde eu poderia mostrar o meu trabalho e falar um pouco sobre algo que nos laboratórios dos cursos de personal organizer já era comum. Conhecidos passaram a requisitar os meus serviços e eu fui fazendo esses bicos, trabalhando à noite e aos fins de semana. Chegou um momento em que eu estava ganhando duas vezes mais no bico do que no trabalho", lembra a empreendedora.

Além da loja física, por ter atuado no setor de marketing, teve a visão de lançar um e-commerce. "Mesmo sendo uma loja da serra gaúcha, vendemos para todo o Brasil. Quando estou em casa ou na casa de algum cliente, já mostro o produto e coloco um arrasta para cima que o direciona para minha loja online, a maniademaria.com.br."

Para a empreendedora, a profissão de personal organizer torna a vida das pessoas mais prática. "Sou uma facilitadora da rotina familiar e pessoal. Começa com essas pequenas coisas, como quando a clientela abre o armário e está tudo organizado. Acaba se ganhando tempo e dinheiro com uma casa bem organizada", considera. Um dos serviços de Josilene é organização de gavetas de cozinhas em residências onde há crianças, evitando possíveis acidentes.

Na pandemia, ela também promove cursos na plataforma Hotmart, com o intuito de continuar as consultorias com a clientela. Segundo a empreendedora, quem compra na loja acaba percebendo que existe essa comunidade de organizadores. "Acabo ensinando as pessoas como fazer as coisas, cada um na sua casa. O curso online para organização no quarto dos bebês é bem procurado. A demanda vem sendo alta, então está sendo difícil criar novas coisas", expõe.