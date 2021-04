A TIM quer estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para isso, a operadora está incentivando a inscrição e seleção desse grupo minorizado para vagas em todo o Brasil. É necessário ser maior de 18 anos e ter Ensino Médio completo para participar do processo. Para se candidatar à vaga, interessados devem acessar o link bit.ly/3dyapil.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...