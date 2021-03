Chef lança ovo de Páscoa de empada em Porto Alegre

A chef Luciana Arruda, que trabalha com produção de salgados e marmitas em Porto Alegre, não quis deixar a Páscoa passar em branco para o seu negócio e lançou um ovo de empada. Com 500g, a opção é recheada com frango e requeijão, apenas frango ou palmito com molho branco.

Luciana participa de bazares na sociedade Germânica da Capital há 10 anos e, por isso, tem uma clientela fiel. Em dois dias de evento, ela diz vender mais de 1 mil empadas. “Sou conhecida como a rainha da empada, ganhei esse título”, diverte-se a empreendedora, que postou a iguaria em seu Instagram, @lucunhaarruda, e gerou muitos comentários.

Esse ano, um amigo encontrou na internet o ovo salgado e pediu para que ela fizesse um para ele. “Imediatamente, fui procurar a forma. Fiz o teste e ficou incrível”, conta. As encomendas do ovo, que custa R$ 68,00, vão até o dia 30 de março pelo WhatsApp 51-996773787, com entrega marcada para 4 de abril.

E essa não é a primeira vez que Luciana chama atenção com novidades na Páscoa. No ano passado, ela lançou o ovo de pão de mel recheado de doce de leite Conaprole. “É necessário estarmos sempre em movimento”, considera.

A chef se divide em temporadas entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, onde também coleciona clientes. Os cariocas, inclusive, diz Luciana, estão com ciúmes do que ela anda produzindo por aqui.