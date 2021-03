Tokyo Sushi Lounge expande operação e abre na Zona Sul de Porto Alegre

O Tokyo Sushi Lounge inaugurou a terceira unidade da marca, desta vez, para atender a Zona Sul de Porto Alegre. Os sócios Diego Chiodo Cunha, Eduardo Chiodo Cunha, Leonardo Prade e Hélio Oliveira, que tiveram uma loja dentro do Praia de Belas Shopping, agora focam no delivery.

Com investimento de cerca de R$ 310 mil, o restaurante atenderá no formato e também poderá receber o público no local, com atendimento inclusive em uma área externa. Para 2021, Leonardo adianta que, além deste lançamento, a empresa planeja outra expansão para a cidade de Canoas.

“Estamos nos especializando cada vez mais em delivery. Mudamos nosso processo, como o tamanho peças e das caixas, além de reforçar as embalagens, pois queremos proporcionar uma excelente experiência ao cliente, para que ele se surpreenda com o sabor e com o visual da entrega”, garante Eduardo Cunha.

O Tokyo Sushi Lounge conta com outras duas unidades em operação atualmente. A loja 1 fica no bairro Petrópolis e atende a área central e parte da Zona Sul. A loja 2, por sua vez, está no bairro Sarandi e atende a Zona Norte. Esta operação inaugurou em julho, dentro do Galpão Food Hub.