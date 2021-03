Café inspirado em Harry Potter está à venda em Porto Alegre

Um sucesso entre os fãs do universo de Harry Potter, o Café Sala Precisa está à venda. O espaço no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, iniciou a operação em janeiro de 2019, sob o comando dos sócios Chara Nery e Thiago Motta. De mudança para Portugal, o casal está em fase de negociação com os possíveis novos proprietários do reduto bruxo da Capital .

Chara conta que a decisão de vender o negócio desenvolvido por eles não foi fácil. Frente a uma proposta de emprego na Europa, a dupla julgou que administrar o negócio de forma remota seria inviável. "Conversamos muito sobre o assunto quando Thiago recebeu uma proposta de trabalho na Europa, e decidimos que não conseguiríamos manter a Sala Precisa da forma que é hoje sem estarmos aqui. Além disso, os outros andares da casa são usados como residência, então teríamos que repensar no formato da cafeteria sem estarmos aqui", explica a sócia.

A publicação que anunciou a mudança no Instagram da cafeteria (@cafesalaprecisa) reuniu mais de 100 comentários de fãs do espaço, lamentando a troca de comando. "Fui aí uma vez, no meu aniversário, em 2019. Minha namorada queria conhecer, foi maravilhoso, o ambiente, atendimento, o pessoal. Queríamos ir esse ano para comemorar o aniversário dela, mas não deu. Desejo que o local continue, mas o que era perfeito, tenho medo que não continue perfeito, o atendimento e o carisma do pessoal. Que a Sala Precisa tenha uma continuação e que venha ainda melhor", diz um desses comentários. Chara diz que os clientes sempre foram fiéis e que, apesar de lamentarem a decisão, mandaram muitas mensagens desejando sucesso na nova trajetória do casal.

"Nossos clientes sempre foram muito apegados à nossa casinha, à magia que ela emana, então todos ficaram muito tristes, mas também desejaram muito sucesso na nossa nova caminhada e se mostraram animados em saber o que vai surgir nessa transfiguração da Sala Precisa", conta.

Chara e Thiago construíram o espaço a partir da suas vivências como fãs do universo mágico de Harry Potter. Por isso, a dupla levou em consideração esse ponto na hora de negociar com possíveis compradores. "Nós estávamos, sim, em busca de pessoas que pudessem manter a magia do lugar viva. Não precisava ser necessariamente com a mesma temática, em si, mas que tivesse o mesmo cerne, o que, para nós, é o que mais importa", revela Chara, explicando que a marca Sala Precisa não está à venda. "Estamos vendendo a casa inteira, de três andares, com todos os utensílios de cafeteria dentro, mas não estamos vendendo a marca Sala Precisa. O valor é compatível com o de uma casa comercial na Cidade Baixa", detalha Chara, que está em processo de negociação com novos donos.