A startup Chama, marketplace que conecta revendedores de botijão de gás a consumidores, está com vagas abertas em diferentes áreas. A empresa procura profissionais criativos, com foco em performance, que estejam em busca de desafios em uma empresa dinâmica e inovadora. Por enquanto, o trabalho será em regime de home office, e as oportunidades são nas áreas de contabilidade e tecnologia. Inscrições pelo link: chama.com.br/carreiras.

A Serasa Experian está com mais de 40 oportunidades de estágio com progressão contínua de remuneração e carreira. Estudantes do Ensino Superior, especialmente aqueles apaixonados por dados e tecnologia, podem se inscrever nas vagas disponíveis, das quais 80% são destinadas às funções de tecnologia, dados e Analytics. Todo o processo de seleção, entrevistas e contratação será feito em formato digital. As inscrições podem ser feitas até 11 de abril pelo seguinte link: bit.ly/3bRl08m.