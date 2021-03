Empreendedores têm características de artistas, diz teórico norte-americano

Uma das referências no tema empreendedorismo, o norte-americano Steve Blank considera que fundadores de negócios têm características de artistas. Em uma live com professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), no último dia 12, ele disse que “essas pessoas têm a visão de criar as coisas” .

O pai do conceito Lean Startup (Startup Enxuta) comparou fundadores de startups com grandes pintores de quadros, que, ao invés de enxergarem uma tela branca, depositam sua criatividade naquele espaço. Ao refletir sobre como os artistas aprendem a desenvolver suas habilidades – para que se possa transferir o modelo para o universo do empreendedorismo -, Blank destacou a importância da experimentação e do ato de colocar a mão na massa.

Por isso, segundo ele, é essencial que, desde cedo, as crianças sejam estimuladas a testarem suas ideias e serem expostas às possibilidades. “Assim, elas poderão identificar seus talentos”, entende, embora acredite que muita coisa é inata dos artistas e dos empreendedores.

Blank acha essa forma de educação mais válida do que uma aula de Contabilidade, por exemplo. Por fim, sua dica para quem deseja empreender é ler. As respostas, para o professor, estão nos livros.