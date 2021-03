Casal cria delivery de tábuas vegetarianas, tradicionais e doces

Foi de um sonho, literalmente, que Gabriela e Diego Rezes tiveram a ideia de seu negócio. O Na Tábua, delivery de tábua de frios prontas para consumo, surgiu em meio à pandemia, quando Gabriela tentou e não conseguiu encontrar um local que oferecesse o serviço para a comemoração do aniversário de seu pai. Na mesma noite, sonhou com a ideia do negócio e colocou o projeto em prática no fim de 2020. Uma versão vegetariana é composta por queijos, conservas, pão e petiscos.

Formada em marketing digital, ela recrutou o marido publicitário para a empreitada. "Veio a partir de uma necessidade minha, por ser apaixonada por queijos de todos os tipos. Acordei de madrugada, e anotei as ideias", lembra Gabriela. Hoje, o casal prepara tábuas de frios que são entregues prontas para consumo na casa do cliente. Gabriela acredita que o diferencial do serviço é entregar já na tábua de madeira, com a montagem feita por ela.

"Queria vender algo na tábua mesmo, não em uma caixa", explica. Os pedidos são feitos com 24 horas de antecedência para que Gabriela consiga preparar a tábua utilizando somente ingredientes frescos. "É completamente artesanal, sou eu que faço tudo. Não tenho estoque, então compro conforme a demanda do cliente, tudo fresco e de qualidade", destaca.

Com tamanhos que vão do individual até 10 pessoas, o cliente escolhe todos os detalhes do produto, desde o sabor do pão que acompanha os frios até o modelo de tábua. Os valores partem de R$ 80,00, para uma tábua individual, e ficam em torno de R$ 500,00, para 10 pessoas . "São 10 passos que o cliente pode optar para seguir a confecção da tábua. O primeiro é escolher o tamanho e o segundo, o sabor do pão. A partir do terceiro, os queijos e os embutidos. É bem personalizável", detalha Gabriela. O casal oferece, ainda, o serviço de preparo na casa do cliente, para eventos que reúnam mais pessoas. Essa modalidade está temporariamente pausada em razão da situação da pandemia.

Com poucos meses de operação, a empreendedora se diz surpreendida positivamente pela receptividade da clientela. Segundo ela, há clientes que enviam como um presente e outros que compram para consumirem sozinhos, criando um momento especial no período de distanciamento social. "O Na Tábua nasceu para confraternizarmos e comemorarmos pequenos momentos, principalmente nesse momento que estamos", acredita Gabriela, que atribui os resultados positivos à carência desse tipo de oferta no mercado de Porto Alegre e região metropolitana. "Não imaginei que nós nos profissionalizaríamos tão cedo, que teríamos procura tão rápido. A nossa maior alegria é ter pessoas que a gente não sabe de onde surgiram nos procurando e querendo saber mais informações. Acho que o mercado estava necessitado dessa atenção especial, desse nicho de mercado que é ter um delivery mais pessoalizado", pontua.

Para a Páscoa, a dupla criou uma tábua para as crianças, que custa R$ 120,00. No lugar dos queijos, estão guloseimas, como chocolate, balas de goma e ovos de chocolate recheados. "Nós queremos crescer ainda mais, cada data comemorativa ter um tema especial, sair um pouco do obvio", conta Gabriela. Os pedidos podem ser feitos pelo Instagram (@natabua.rs) ou pelo WhatsApp (51- 993039235).