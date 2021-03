Dona do Universitário diz que professores conseguiram alfabetizar crianças pela internet

Simone Daros Ribeiro, 54 anos, professora de matemática e uma das donas do Universitário, resume o sentimento de empreender no ramo da Educação em meio à pandemia: "tem que ser guerreira". Após investir na compra de um colégio de Ensino Fundamental e Médio com mais de 104 anos que abrigou outras escolas em Porto Alegre, na avenida Teresópolis, nº 2.805, ao lado do presídio feminino, ela precisou de forças para acalmar pais, equipe e estudantes.

"De casa, sentada no meu sofá, ligava para os alunos que estavam estressados, com depressão. Ficava uma hora falando com eles. Isso é essencial, esse envolvimento. O colégio precisa ser um local agradável", interpreta.

O local, no entanto, agora, está vazio. As lições migraram para o online, praticamente, de um dia para o outro em 2020 no Universitário. Mesmo assim, Simone segue indo à unidade, mas encontra silêncio - algo tão incomum para um ambiente de aprendizado. A justificativa para seguir indo e acreditando está em ser uma mulher empreendedora, que, segundo ela, é mais organizada. "A mulher, quando acredita, vai fundo, lida com mais carinho, mais cuidado. Esse é o nosso diferencial."

E os números têm mostrado que essa característica é capaz de segurar um negócio também. Simone conta que não teve perda significativa de alunos e que a procura vem aumentando. Da equipe, teve de demitir cerca de 20% do quadro. Quem ficou, porém, demonstrou união e amor à Educação. "Todo mundo pegou junto. Se há o que posso tirar de bom da pandemia foi que o grupo trabalhou em prol da mesma causa. "

A empreendedora orgulha-se, ainda, de ter conseguido alfabetizar crianças no novo formato - algo que seria impensável antes do coronavírus. "O mais preocupante para mim era o Ensino Fundamental 1. E não é que conseguimos alfabetizar eles no online? Sempre tendo atrás os pais", salienta. Simone é responsável por mais de 2 mil alunos, cursos pré-vestibulares, colégio, EJA. Pelas contas, por administrar a inadimplência e o medo: ela segue, como uma guerreira.