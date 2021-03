O comércio após a pandemia

Não sei você, mas eu sinto uma saudade imensa de passear pelo shopping e pelo comércio de rua. Olhar as vitrines, conversar com os vendedores, tocar nos produtos, parar para comer um lanche. Quero poder viver toda essa experiência de novo, que me traz tantas lembranças afetivas. Por isso, tenho certeza que o comércio voltará com tudo após a pandemia.

Mais do que consumo, a rotina de passear significava lazer. Era o momento de esquecer do trabalho, dos estudos, do estresse do dia a dia, de curtir a família, os amigos. Quantos de nós não sentimos a liberdade, pela primeira vez, dentro de um shopping?

Recordo que meus pais deixavam que eu e meus amigos fôssemos sozinhos ao Iguatemi na adolescência. Passávamos a tarde lá. Primeiro, assístiamos a um filme no cinema, depois, íamos ao McDonald's e, por último, comprávamos um saco de balas naqueles quiosques paradisíacos. Nos sentíamos donos dos nossos dias, do dinheiro que o pai, a mãe ou a avó tinham nos dado e, principalmente, seguros. Sabíamos que às 18h algum adulto nos buscaria na frente da Renner.

Quero isso de novo. Para mim e para todas as crianças. #vaipassar