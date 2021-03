Entre os dias 29 de março e 1 de abril, o Centro Universitário Facens, em parceria com o Instituto Fraunhofer (Alemanha), promove o Workshop Digital Twin. O evento virtual, com aproximadamente 10 horas de duração, acontece em inglês, entre 9h e 12h, e é voltado para pesquisadores e especialistas da Indústria 4.0. O objetivo é ensinar conceitos de modelos virtuais de produção para análise de dados. O investimento é de R$ 550,00, mas há desconto para grupos, alunos e ex-alunos Facens e empresas conveniadas. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected]

Realizado pela Anprotec, o Sebrae e a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, o Ideiaz Powered By InovAtiva está com inscrições abertas até o dia 14/3. Serão selecionados 150 projetos inovadores e de impacto socioambiental em estágio de ideação de todo País que receberão apoio gratuito de incubadoras e aceleradoras credenciadas no programa. Os projetos terão suporte para desenhar e validar seu modelo de negócios, desenvolver protótipo de produto ou serviço e elaborar seu pitch. Mais informações sobre a oportunidade estão disponíveis no seguinte endereço: bit.ly/3r9Dg26.