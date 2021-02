Curso de oratória em formato de academia abre em Porto Alegre

Falar bem, com clareza e empatia, nunca foi tão importante quanto agora, na pandemia do coronavírus. O uso da voz e da linguagem corporal por telas salva marcas e empreendedores individuais enquanto as aglomerações estão proibidas. Neste cenário, abriu, em Porto Alegre, a Vox2You, franquia de escolas de oratória presente em vários estados do Brasil com mais de 70 pontos.

A unidade gaúcha, na rua Miguel Tostes, nº 95, no bairro Rio Branco, é administrada por Marcos Bica, 32 anos, e Alex Figueiredo, 21. Os dois, que são de São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul, se conheceram na cooperativa onde trabalhavam. Marcos é gestor ambiental e Alex estuda Contabilidade.

Foi no trabalho, aliás, que Marcos, ao assumir um cargo de liderança, percebeu a brecha para cursos de oratória no mercado. Ele não encontrou um que o fizesse perder a insegurança. Começou a estudar o segmento e, ouvindo um podcast, conheceu a Vox2You, que surgiu em Ribeirão Preto, em São Paulo.

Marcos se encantou pelo modelo de academia da franquia, com cursos longos, de 12 meses, pois diz que só havia opções rápidas, de 30 horas, no Estado. No início de 2020, decidiram apostar no negócio, com investimento de cerca de R$ 270 mil. “A ideia de colocar na Capital, e não na nossa cidade, foi por haver mais público e ser um local de desenvolvimento”, justifica Marcos. Mas aí veio a pandemia. “Subestimamos total”, confessa.

Em vez de março, como estava nos planos, as portas abriram apenas em outubro. Embora a demanda pudesse ser bem maior, caso não houvesse a pandemia, a escola, hoje, soma 54 alunos. Os cursos longos variam de R$ 5 mil a R$ 7 mil, enquanto os intensivos (de um fim de semana), entre R$ 700,00 e R$ 1,6 mil. As inscrições estão sempre abertas.

Alex percebe que, após o período de ansiedade, a chegada da vacina trouxe uma nova mentalidade à população, o que tem se refletido na procura do serviço presencial. “Até porque o pessoal está saturado com o formato online”, interpreta. A demanda surge dos mais diversos perfis, mas chama atenção o número de médicos. “Esses profissionais se deram conta de que a modulação da voz é importante para dar notícias às famílias”, explica Alex.

O curso da Vox2You oferecido, atualmente, em Porto Alegre, é composto por quatro módulos. Eles englobam gesticulação, contato visual, gatilho mental, neurolinguística, ferramentas de coach e storytelling.