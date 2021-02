Delivery de drinks virou solução de bar inspirado em séries

Era 2017 quando as empreendedoras Taiane Panizzi e Thais Ribeiro abriram as portas do Spoiler, um bar temático de séries na General Lima e Silva, nº 1.058, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Quem queria beber ia até o local e tinha uma experiência completa. Como o coronavírus afetou, diretamente, o mercado, elas tiveram que enviar drinks para as casas da clientela.

Os drinks sempre fizeram sucesso nas redes sociais. Eles são inspirados em personagens, como o Composto V, drink que faz referência à série The Boys, e leva vodca, ácido ascórbico, xarope de curaçau e soda limonada na composição. A migração não foi tão simples, pois algumas receitas tiveram de passar por reformulação para serem consumidas longe do empreendimento.

"A ideia dos drinks engarrafados foi para se aproximar um pouquinho dos nossos clientes, já que fazia tanto tempo que estávamos longe por conta do isolamento. Tentamos adaptar o máximo possível para que eles durassem um pouco mais, mas também tivessem a refrescância aqui da casa ", explica Taiane.

As bebidas foram pensadas para durar até quatro dias na geladeira, e o preparo varia. Algumas vão prontas para servir, como o Heisenberg. Outras necessitam ser agitadas antes, como o Morgan. A recomendação é colocar bastante gelo no copo, como o Spoiler faz. O mais pedido no delivery, segundo a Taiane, é o Morgan, inspirado na série Dexter, que contém rum, purê de amoras e morangos, xarope simples, solução de ácido cítrico e pimenta rosa.

Na pandemia também surgiu uma parceria com a jornalista Júlia Fernandes, ex-repórter do GeraçãoE. O projeto Preto Alegre recebe, através de lives e vídeos, personalidades pretas gaúchas para uma conversa enquanto os drinks são degustados. A ideia foi da Júlia, e Taiane sentiu-se muito honrada pela lembrança do negócio em uma iniciativa como essa.

"O projeto está alinhado com as nossas bandeiras e com o que a gente acredita. Foi um prazer ser um lugar onde a Júlia pode divulgar o trabalho dela. Nós demos uma parada agora, mas vamos voltar com ele", diz a empreendedora. As lives são feitas no Instagram @spoilerpoa.

Para esse ano, a empresa pretende continuar no delivery e já conseguiu algumas parcerias com os aplicativos de entrega. "A ideia ainda é seguir levando a experiência do Spoiler para a casa da galera que não pode vir aqui. E continuar se adaptando a essas mudanças. Está sendo muito legal, mesmo que de longe."