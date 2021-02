Dulpla de empreendedores investe em drinks em lata

Neste verão, um dos hábitos tradicionais do ser humano desta época do ano, o de celebrar momentos com drinks, foi reinventado por causa da pandemia do coronavírus. Em vez de aglomeração em bares e restaurantes, o jeito é curtir o momento de lazer em casa, aproveitando os novos serviços de tele-entrega que surgiram no segmento.

Um deles foi o Spritzse, lançado em 2020 pelos amigos de longa data Letícia Loeff e Carlos Henrique Dytz Piccoli. O negócio é inspirado em tendências da Europa e dos Estados Unidos: bebidas em lata.

O drink alcoólico é uma combinação de licor, prosecco e água com gás. A ideia é que o consumidor finalize a experiência em casa, usando um copo de 300 ml, cinco cubos de gelo e uma rodela de laranja.

Letícia e Carlos são publicitários de formação, mas acumulam experiência variadas. Letícia trabalhou em agência e foi sócia de uma padaria e café francês em Porto Alegre. Carlos envolveu-se com um outro projeto de drinks em lata, o que lhe despertou para o setor. "O SpritzSe foi resultado da união da vontade, da oportunidade e de um baita produto", afirma Letícia, orgulhosa com a empreitada.

As vendas dos packs ocorrem no site spritzse.com.br, e a entrega em Porto Alegre é gratuita. Para as demais localidades, o frete é calculado pelos Correios. A lata tem 310ml e custa R$ 16,50.

É possível, ainda, encontrar o SpritzSe em alguns pontos parceiros, como cafés, hamburguerias, mercados e restaurantes. Além da Capital, o drink, que é produzido em Caxias do Sul, está disponível no Litoral, e o foco da dupla de empreendedores é aproveitar o apelo da estação nessa região.