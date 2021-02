A MaxMilhas, plataforma de venda de passagens aéreas com desconto, está com vagas abertas. As oportunidades são para as áreas de marketing, atendimento e tecnologia, e fazem parte do movimento de retomada de crescimento da empresa, iniciado ainda no ano passado. Para mais informações sobre as vagas ou para se candidatar a alguma das oportunidades, acesse: bit.ly/3tu3mOA.

A BRLink - empresa de tecnologia com foco em soluções de cloud, Data Analytics, Inteligência Artificial e Machine Learning - está buscando novos talentos para agregar à sua equipe. Com mais de uma dezena de vagas abertas, a empresa oferece oportunidades para cargos de arquiteto DevOps Sênior, arquiteto de soluções em projetos cloud, DBA (administrador de banco de dados), entre outros. Devido a algumas mudanças no sistema de trabalho e a adoção do Anywhere Office, a BRLink está contratando pessoas do País inteiro. Para se inscrever, acesse: bit.ly/2O23e8R.