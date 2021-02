Condomínio aposta no conceito HTML para atrair novas gerações

Aplicativo para automação de fechaduras, recebimento de água quente sem necessitar de aquecedor e locação do imóvel por temporada. Esses são alguns diferenciais do Studio Trend, novo projeto da Trend Investimentos em Porto Alegre. “O Studio Trend traz o conceito de corpo e alma, hardware e software, dispositivo e aplicativo”, explica Rafael Severo, CEO e sócio fundador da Trend Investimentos. Além do uso da tecnologia, o negócio aposta na flexibilização de espaços físicos, onde áreas fitness e lounges gourmet, possam ser usados em turno inverso como salas de reuniões e espaços compartilhados para coworking .

A ideia de apostar em um empreendimento mais tecnológico e flexível veio a partir de uma viagem que Rafael fez, onde se deparou com um novo conceito de moradia. “Em 2016, fui ao Vale Do Silício. Lá, aprendi sobre o conceito HTML (High Tech Millennial Lifestyle), que faz menção a uma linguagem de programação da internet, e é aplicado como um estilo de vida onde a nova geração se identifica. Ocupando espaços menores, mais descontraídos e mais flexíveis. Se sou alguém sempre conectado, um cidadão do mundo, nem sempre vou estar na minha casa. Daí vem a ideia de criar uma plataforma própria do condomínio para locação dos imóveis por temporada”, diz o CEO da empresa.

O Studio Trend também possibilita maneiras de economia no bolso de quem ali investe. O empreendimento produz a própria energia elétrica a partir de microturbinas. Quando é produzido mais energia do que utilizado, a carga excedente é lançada na rede e vira crédito para o condomínio, podendo ser utilizada em momentos onde o pico de energia é maior do que a produção. Outra possibilidade de economia oferecida pelo empreendimento é através da geração de renda para o condomínio, a partir do aluguel de vagas para o coworking destinadas a não residentes. Assim, o Studio Trend gera a sua própria renda fazendo com que, eventualmente, os moradores não precisem pagar o valor da taxa condominial.

Além das áreas compartilhados como a lavanderia, o café, o garden e salas multiuso, o empreendimento oferece um serviço de economia compartilhada no bikeparking e bikesharing, espaços onde é possível estacionar e também compartilhar bicicletas com os condôminos.

Com a pandemia, o sócio fundador da Trend Investimentos reflete sobre alguns aprendizados. “A pandemia nos ensinou enquanto sociedade que a nossa casa e o espaço onde moramos podem ter muito valor. Ter uma infraestrutura no prédio que moramos pode economizar tempo, dinheiro e proporcionar lazer e convivência com outras pessoas nessas áreas de compartilhamento”, diz. Em contrapartida, a pandemia também afetou negativamente o negócio. “Tivemos que adiar o lançamento do Studio Trend, que ocorreria em abril do ano passado. Aguardamos um pouco para lançar, esperar o que aconteceria no mundo todo. Mas foi algo normal, uma atitude de prudência”, explica.

Um óculos de realidade virtual permite que o interessado conheça o empreendimento. O Studio Trend fica no Bairro Petrópolis, em Porto Alegre, na avenida Protásio Alves nº 1.607.