Gelateria em Porto Alegre completa 20 anos com receitas próprias

A gelateria Di Argento completou duas décadas em 2020. Fundada pelo engenheiro Alvin Chu, 52 anos, que trabalhou em uma empresa de produtos alimentícios por quatro anos, a marca se consolidou através de receitas próprias e por ter se instalado na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, onde não havia outra operação desse tipo.

"Com sua formação em Engenharia, ele fez as receitas no início. E é ele quem faz até hoje, com ingredientes da Itália e frutas aqui do Brasil", conta Carine Arrué Chu, 44 anos, sócia do negócio.

Mesmo tradicional, Carine diz que a Di Argento nunca deixou de lado a essência dos gelatos italianos, e vê isso como uma das coisas que fizeram a marca se manter consolidada por tanto tempo . "O gelato é preparado no dia, não leva gordura hidrogenada, é feito a partir do creme de leite, de nata e usando produtos frescos. Então, achamos que sobrevivemos no mercado com expansão devido ao respeito ao produto. Sempre fomos exigentes e criteriosos com a qualidade dos ingredientes e com o que estamos oferecendo ao público."

Para comemorar os 20 anos, os empreendedores abriram uma loja no Shopping Iguatemi. Eles já tinham um quiosque no local desde 2015, mas, com o fechamento de vários estabelecimentos em março, por conta da pandemia, Alvin e Carine começaram a pensar no projeto, e ele se concretizou.

"Queríamos ter um espaço maior para atender os clientes e fizemos um investimento na loja. Foi um ano em que, apesar da crise, conseguimos crescer, até pelo estímulo dos 20 anos. Queríamos ter alguma coisa para marcar o aniversário", lembra.

A loja do Iguatemi é maior que a original da Padre Chagas, por isso ela possui algumas características próprias. "Temos taças de sorvete, milkshake, picolés. Na Padre Chagas, a operação é mais enxuta", conta Carine. No entanto, a loja original está passando por mudanças na estrutura interna e na fachada, e Carine considera 2020 um ano positivo.