Bartender cria clube de assinatura de drinks em Porto Alegre

O desejo de aproximar as pessoas da coquetelaria foi o impulso para o bartender Leo Tonetto criar a Dash Drinks em Porto Alegre. Atuando, inicialmente, com venda avulsa de bebidas por delivery, o negócio, agora, opera também no formato de clube de assinatura de drinks. Mensalmente, os clientes recebem em suas casas quatro unidades produzidas pelo empreendedor .

Bartender desde 2014, Leo sentiu, em 2020, a necessidade de tirar um plano antigo do papel. "Já tinha a ideia dos drinks engarrafados há alguns anos, mas ela saiu da gaveta por necessidade. Com a pandemia e a perda do meu emprego, toquei o projeto adiante e surgiu a Dash", conta. A operação iniciou em junho, vendendo os drinks por meio do Instagram e do e-commerce da marca (dashdrinks.com.br). Após alguns meses de funcionamento, o empreendedor decidiu apostar no formato de venda fidelizada, criando um clube de assinatura. "As principais motivações para o clube são aproximar as pessoas da coquetelaria servindo a elas, mensalmente, drinks novos, clássicos desconhecidos, que eu curto beber. Possibilidades novas e saborosas, com uma curadoria bem pensada", explica o empreendedor.

A assinatura da Dash Drinks custa R$ 149,00 por mês, com entrega gratuita para Porto Alegre. Para demais cidades do Estado, a caixa é enviada pelo sistema das rodoviárias. "Os assinantes recebem, todo mês, uma caixa com oito doses (duas de cada um dos quatro drinks do mês), um brinde para incrementar o bar de casa e um material didático", detalha Leo, que agregou ao clube parcerias com outros locais da Capital. "Além da caixa, oferecemos 10% de desconto em compras no nosso site e em dois outros parceiros: os Barrancas Vinhos Importados e a Basalto Cafés", complementa.

Os drinks também são vendidos de forma avulsa em três tamanhos diferentes: 110ml, 220ml e 550ml, que correspondem a uma, duas e cinco doses, respectivamente. A carta atual tem seis criações autorais e três drinks clássicos, que partem de R$ 18,00. Segundo ele, as bebidas são entregues prontas para consumo imediato, mas têm validade de, pelo menos, 20 dias. "Os drinks são preparados e servidos bem como estou acostumado a servir no bar, mas com a preocupação de dar um bom prazo de validade às bebidas", pontua o empreendedor, revelando que a preferência da cliente são os sabores Bergamotada (vodca, aperol, shrub de bergamota e manjericão e água tônica) e o Amburana Punch (cachaça de amburana, limão, mel de laranjeira, hortelã e angostura). "Mas a gente reconhece fãs de quase todos os drinks", garante.

Criado a partir das necessidades impostas pela pandemia, o negócio, acredita Leo, foi recebido de forma positiva pelo público também pelo momento, já que as pessoas estavam mais abertas a novas formas de consumo. "A pandemia, com as dificuldades que ela trouxe, foi a faísca para Dash ser criada. Foi um ano bastante incomum e difícil em muitos aspectos, mas senti que as pessoas estavam abertas a produtos e experiências novas, que pudessem viver em casa, de preferência recebendo pelo delivery. Essa abertura dos clientes, aliada à solidariedade da maioria em ajudar pequenos negócios locais, foi a condição perfeita para começar o negócio", acredita.