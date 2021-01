Restaurante japonês de Gramado investe em carrinho de saquê

Na serra gaúcha, não faltam restaurantes que oferecem comidas típicas italianas e alemãs. Percebendo as poucas opções de culinária asiática na região, Marlon Schimitz, 27 anos, abriu, em dezembro, o Naro, restaurante de comida oriental em Gramado.

Trabalhar com gastronomia faz parte da vida do empreendedor. Há mais de 15 anos, sua família se dedica a operações de buffet em Gramado e em Canela. A pandemia e as consequentes restrições ao modelo de negócio fizeram com que Marlon estruturasse o projeto. "Sempre trabalhamos com buffet. Com a pandemia, ficamos parados, sem poder atender self-service. Notamos que, em Gramado, caberia algum restaurante com uma pegada diferente, e comida japonesa foi a primeira ideia que tivemos", contextualiza Marlon, que encontrou o sócio para a empreitada no seu restaurante japonês preferido da cidade. "Fizemos uma parceria com o sushi que somos clientes, do chef Jonas Roso, um dos melhores da região na gastronomia japonesa", explica.

Com a ajuda do irmão, João Victor dos Santos, que também integra a operação, eles viajaram a São Paulo para buscar referências e trazer novidades para a Serra. Foi nessa pesquisa de mercado que surgiu uma das apostas da operação: o carrinho de saquê, bebida alcoólica fermentada tradicional do Japão. Marlon conta que, na capital paulista, bebe-se muito mais saquê que na Região Sul. Pensando em trazer essa cultura para cá, os sócios inseriram na operação um carrinho da bebida que circula pelo espaço. " Trouxemos saquês importados direto do Japão. Passamos o carrinho nas mesas e apresentamos um pouco da bebida , oferecendo uma degustação. Em São Paulo, qualquer lugar tem uma carta enorme de saquê e aqui não é tão comum. Sou apreciador da bebida, então quis trazer essa ideia para cá. Fizemos curso para entender mais e tentamos passar essa cultura, tanto servindo só o saquê quanto nos drinks", afirma Marlon.

Outra aposta dos empreendedores foram pratos menos convencionais de comida asiática como as robatas, uma espécie de espetinho oriental grelhado. O empreendedor afirma que, em breve, novas opções quentes devem reforçar essa proposta. "Teremos missoshiro, carnes grelhadas e lámen, que é difícil encontrar aqui no Sul", afirma. No primeiro mês de operação, a preferência da clientela foi a sequência da casa, que custa R$ 148,00 por pessoa e conta com entradas quentes, frias e as especialidades do chef.

O espaço, que fica na rua Senador Salgado Filho, n° 190, no centro de Gramado, teve investimento de mais de R$ 1 milhão, montante que os sócios estimam recuperar em um ano e meio de operação. Abrindo todos os dias no almoço e no jantar, Marlon explica que o horário de funcionamento foi um dos principais desafios trazidos pela pandemia. "Foi complicado pela restrição de horários, tínhamos que mandar os clientes embora. Colocamos na fachada o ano de 2020 como uma marca para que todos saibam que abrimos na pandemia", orgulha-se.