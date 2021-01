Empreendedor aposta em lavagem de carro a domicílio em Porto Alegre

A crescente nos pedidos por delivery de serviços ou produtos, durante a pandemia, fez André Goss, formado em Direito, inovar. Uniu sua paixão de infância por carros, com o olhar para o mercado, e criou a Ag-car, uma empresa que faz serviços de lavagem de veículos a domicílio. “Sempre gostei de cuidar da parte estética dos meus carros. É algo muito prazeroso. Resolvi começar a trabalhar com isso mas trazendo o diferencial da comodidade para o cliente”, diz o empreendedor.

A Ag-car oferece lavagem a seco biodegradável, que consiste na utilização apenas de produtos ecologicamente sustentáveis. Sem o tradicional método com água e sabão, é utilizado pano de microfibra, que evita arranhões ou texturas no veículo. O processo inclui também um limpador APC, aspirador de pó e um restaurador de brilho para os pneus. ”A única coisa que o cliente precisa fornecer é uma tomada elétrica. De resto, o serviço vai todo completinho”, brinca André.

O serviço de limpeza pode ser contratado para a parte interna ou externa do veículo, tendo também à disposição a lavagem completa. Os valores variam de acordo com o tamanho do automóvel. Os modelos hatches são os mais em conta. A limpeza interna custa R$ 15,00, a externa R$ 30,00, e a limpeza completa sai por R$ 40,00 . Nos veículos de modelo sedan, a interna custa R$ 20,00, a externa R$ 40,00 e a completa R$ 50,00. Já as caminhonetes, tem como valor inicial a lavagem interna por R$ 25,00, a externa por R$ 50,00 ou a completa por R$ 60,00.

A empresa, fundada em dezembro de 2020, pode ganhar um espaço físico, segundo o empreendedor. “Por enquanto estamos atuando apenas por Instagram e WhatsApp, mas pretendo construir uma loja da Ag-car. Para mais breve ainda, quero implementar máquinas para pagamento em cartão, já que por enquanto aceitamos apenas pagamento em dinheiro ou transações por aplicativo”, comenta.

A pandemia impulsionou André a começar uma nova história profissional. Porém, também, tirou abruptamente os planos que o recém-formado em Direito tinha para 2020. “Sempre visei fazer um concurso público, me preparei por muito tempo durante a faculdade. Em março, quando iria abrir alguns editais de vagas que eu sonhava, a pandemia acabou tirando essas possibilidades de mim”, confessa. Mostrando sua satisfação em empreender, André ressalta: “Para quem quer empreender, a parte mais importante é começar. Não tem como construir algo legal, algo bacana, sem dar o primeiro passo. Mesmo que a estrutura seja mínima, vai e começa”.

Os serviços da Ag-car podem sem contratados em toda Zona Norte de Porto Alegre sem taxas adicionais. Para Zona Leste, Oeste e Sul da Capital, há acréscimo na taxa devido o deslocamento. As lavagens são feitas de segunda à sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 16h, e domingo, das 8h às 14h.