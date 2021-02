Entrepreneurs Organization quer apoiar jovens empreendedores

A organização mundial de empreendedores Entrepreneurs Organization (EO) oferece, anualmente, a oportunidade para que jovens brasileiros de até 30 anos desenvolvam seus negócios. Um grupo formado por empresários dá mentorias aos selecionados pelo programa Global Student Entrepreneur Awards (GSEA). Entre eles, está Daniel Miglorancia, fundador da Nutty Bavarian, pai de três filhos e o responsável pelo projeto no Brasil. Nesta entrevista, ele fala sobre a iniciativa, sua trajetória e a razão de apoiar quem está começando uma carreira. Informações sobre a EO e o GSEA estão disponíveis no site oficial da EO e nas redes sociais. A competição será em 26 de fevereiro e os jovens podem se inscrever até o dia 16.

GeraçãoE - Qual sua história no empreendedorismo?

Daniel Miglorancia - Tenho uma empresa que montei junto com minha esposa há 25 anos, quando ainda estávamos na universidade. É uma rede de franquias que tem presença nacional e estamos trabalhando para expandir internacionalmente também. O nome dela é Nutty Bavarian, vendemos nozes e castanhas glaceadas. Com a pandemia, tivemos que inovar bastante. Como nossa presença era quase 100% em shoppings e aeroportos, e eles fecharam na pandemia, abrimos uma nova frente como fornecedores de produtos para redes de supermercados, conveniência e e-commerce. Temos planos ousados para o futuro, tanto nesta área quanto nas franquias, que agora, felizmente, estão voltando a funcionar e se recuperando.

GE - Como se aproximou da Entrepreneurs Organization?

Daniel - Já tive a grande felicidade de compartilhar o case da minha empresa e da minha história empreendedora com vários jovens brasileiros e estrangeiros através do GSEA, e isso os ajudou e motivou a tocarem suas ideias adiante. O ano de 2020, em particular, nos trouxe o desafio de encontrarmos formas diferentes para fazer as coisas. Nossa competição ocorre em nível estadual e depois temos uma final nacional. Mas, por causa da pandemia, resolvemos juntar Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro em um só evento, pois, sendo remoto, entendemos que ali estava uma oportunidade de fazer algo maior, mais bacana e impactante se juntássemos nossos esforços.

GE - Fale mais sobre o GSEA.

Daniel - O GSEA foca em encontrar jovens empreendedores que já estejam tocando suas ideias adiante, e ajudá-los, principalmente, com a nossa experiência, pois todos na organização são empreendedores que conseguiram desenvolver seus negócios com sucesso. Buscamos encontrar aqueles que sejam realmente empreendedores, não apenas alguém que tenha descoberto um negócio bacana. Por isso, em nossa análise, damos 70% de peso ao empreendedor e 30% ao seu atual empreendimento. Oferecemos mentoria e acesso à nossa rede no mundo inteiro a esses jovens. A EO tem mais de 30 anos no mundo, e apenas sete no Brasil. Já conseguimos juntar mais de 200 empreendedores e, anualmente, promovemos a competição por aqui. O campeão no Brasil se classifica automaticamente para disputar a final global, onde apresentará suas ideias e a sua história empreendedora frente aos campeões de cada país onde a EO está presente. Ao fazermos este esforço, percebemos que isso tem causado grande impacto na vida destes jovens.

GE - Quais as novidades da edição deste ano?

Daniel - Passaremos a dar ainda mais apoio aos estudantes na sua preparação para a competição, mas também depois dela, pois estaremos lançando o EO Angels, que será um grupo dentro da organização voltado a acompanhá-los no early-stage de seus empreendimentos. Após nossa mentoria e eventuais investimentos do nosso grupo em suas empresas, esperamos que estes jovens possam acelerar seus negócios, e, no futuro, chegarem a serem membros da EO como nós. Nos anos de história da EO, temos vários casos comprovados onde isso se concretizou, ratificando o grande impacto desta competição na vida destes empreendedores. O principal diferencial em relação a tantas outras que existem é, justamente, a abertura que os membros da EO tem junto aos estudantes empreendedores que dela participam. E isso a nível global. Eu, por exemplo, já mentorei jovens da Guatemala, do Bahrein e das Filipinas, além da vários brasileiros. Temos casos de grandes empreendedores que investiram em jovens que participaram do GSEA. Um dos mais emblemáticos foi o de uma jovem de El Salvador que há alguns anos foi campeã do global e teve nada mais, nada menos, que Richard Bransom investindo na sua companhia. Compartilhar nossa experiência tem possibilitado a eles a chance de darem passos importantes em relação ao seu futuro, e isso é supergratificante.

GE - O que lhe motiva a ajudar os jovens?

Daniel - Acreditamos firmemente que o empreendedorismo é a engrenagem que ajuda o mundo a se mover adiante. Neste sentido, o que poderia ser melhor que colocar a experiência de quem já trilhou os caminhos desafiadores de empreender e conseguir sucesso à disposição dos jovens? Apenas como exemplo, temos competidores com ideias que abordam várias indústrias, do ensino à saúde, da tecnologia a soluções inovadoras na agricultura e transporte, de esforços de reciclagem até a captação de água da chuva para consumo. Temos certeza que esta juventude pode mudar o mundo e para nós é um grande prazer participar disso com eles.

GE - Que dica deixa para quem quer empreender?

Daniel - A dica, se é que existe alguma, é que eles não desistam. Empreender não é fácil, mas a sensação de trazer ao mundo uma ideia que impacte a sociedade de alguma forma e depois ver que isso está acontecendo de fato é indescritível. Isso é o que faz o mundo andar para frente, e isso é o que mais nos motiva a investirmos tempo em estar ali ao lado desses jovens e de suas ideias fantásticas.