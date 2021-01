O ano da esperança já começou

Assine o Jornal do Comércio e

Em 2020, enfrentamos longos meses de incertezas. Conversando com empreendedores e empreendedoras, percebíamos a angústia de não saber se, na semana seguinte, o negócio estaria de portas abertas.

Mesmo assim, conhecemos diversas pessoas que iniciaram uma jornada no empreendedorismo, apesar dos tantos desafios. Para nós, integrantes da equipe do GeraçãoE, foi difícil não estar perto das nossas fontes, explorando os novos lugares da cidade e conhecendo, olho no olho, os protagonistas das histórias que contamos.

Mas janeiro de 2021 trouxe de volta um sentimento que estava cada vez mais difícil de ter e de encontrar por aí: a esperança. O início da vacinação desperta uma euforia.

Sabemos que a trajetória é longa e que devemos continuar seguindo todos os protocolos indicados para frear o vírus. No entanto, pela primeira vez em 10 meses, sentimos, de forma coletiva, alegria. No horizonte, ainda há incertezas, mas já conseguimos enxergar a normalidade. 2021 nos trouxe esperança de que dias melhores estão logo ali, dobrando a esquina. E a gente não vê a hora de te encontrar por aí! #vemvacina