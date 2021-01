A Ubots, startup gaúcha especializada em desenvolver soluções de atendimento digital, está com seis novas oportunidades, sendo quatro efetivas e duas de estágio. As vagas CLT são de Chatbots Designer, Chatbots Designer, DevOps Engineer e SDR (Pré-vendas), e o estágio é para as aréas de UX/UI e Cientista de Dados. Para participar do processo seletivo é necessário realizar cadastro pelo site: ubots.com.br/oportunidades