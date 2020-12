Bicicleta de drinks expande para três estados brasileiros e interior do RS

"Não tenho dúvidas que é um modelo de negócios vencedor." É com esse otimismo que o empreendedor Guilherme Ceroni, 30 anos, planeja o ano de 2021 para a Bike Bar. Pensado para ser um bar de drinks móvel, o negócio foi criado em dezembro de 2019 e, atualmente, está em tratativas para abertura de franquias em três estados brasileiros (Minas Gerais, São Paulo e Maranhão), além de negociações com vinícolas gaúchas para produzir seus drinks autorais em latas.

Com bicicletas instaladas no Parque Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, e no Pátio Ivo Rizzo, no bairro Moinhos de Vento, outra novidade para o mês de janeiro é a abertura de um modelo lounge em Pelotas. "Queria levar a coquetelaria para rua sem precisar estar preso a um restaurante chique e sofisticado", justifica o empreendedor. Ao lado da esposa, Rafaela Ceroni, 30, e do sócio Erick de Gasperi, 24, que é quem comanda a produção das bebidas, Guilherme afirma que a pandemia não abalou o negócio . "Por ser uma unidade itinerante de bar, com uma estrutura de fácil manejo, conseguimos atender uma outra demanda que foram os shows drive-in", expõe, sobre as parcerias fechadas com o Shopping Total e os eventos que ocorreram no aeroporto da Capital. Nos eventos, a Bike Bar chegou a produzir de 300 a 400 taças.

No ano passado, o valor que Guilherme teve de investir para inaugurar a primeira bike foi de R$ 20 mil. Agora, com o modelo de franchising, ele afirma que a Bike Bar será uma das franquias mais baratas do Brasil. "Serão três modelos diferentes, do mais simples ao mais completo. Todos vêm com treinamentos e infraestrutura. Podem custar de R$ 49 mil a R$ 60 mil", detalha. Nas bicicletas, será possível dispor de uma cartela de 12 drinks autoriais e cerca de 30 drinks clássicos. Todos eles, ressalta o empreendedor, são vendidos com a taça por cerca de R$ 28,00. A partir do segundo drink, o cliente paga R$ 23,00 pelo refil.

"Quando as pessoas vão fazer a bebida em casa, na nossa taça, elas relacionam o drink com a nossa marca, e isso é muito positivo", observa.