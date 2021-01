Casal investe em flats na serra gaúcha

A serra gaúcha está repleta de pequenos refúgios para quem procura alternativas de passeios, como é o caso do Encantos da Serra Flats, localizado em Canela, na rua das Flores, n° 222. O empreendimento é comandado pelo casal Beatriz Alberti, 50 anos, e Gilnei Cesari, 53. Por adorarem viajar, sempre pensaram em abrir algum lugar para que eles pudessem receber as pessoas. A ideia original era uma pousada, mas as coisas mudaram depois de uma visita ao flat do sobrinho em Canela. "Nós amamos o local e a proposta dele, de poder oferecer um espaço onde as pessoas têm o conforto de casa, pois possui uma estrutura completa. Quando fazíamos nossas viagens, sentíamos falta de poder fazer uma comidinha caseira, pois os hotéis não permitem isso", lembra Beatriz. Naquele mesmo fim de semana, eles compraram um flat e deram início a empreitada em agosto de 2020.

Hoje, são dois flats: o Studio 2016 e a Suíte 3003. O primeiro possui 45 metros quadrados, com banheira, lareira, quarto com cama queen, vista para o bosque, sofá cama e possibilidade de berço, acomodando quatro adultos e uma criança de até 2 anos.

Ele também conta com cozinha gourmet completa. Já a Suíte 3003 é maior, possui 80 metros quadrados, banheira de hidromassagem, lareira, sala com vista para o bosque, cama king, sofá cama, com possibilidade de colchão extra e berço, acomodando até seis adultos e uma criança de até 2 anos. Como o Studio, também dispõe de uma cozinha completa.

Os flats ficam no condomínio Mountain Village, que fica dentro do Laje de Pedra. Por ser muito arborizado, Beatriz diz que ele é ideal para quem procura contato com a natureza. "Atrás do condomínio tem um bosque e o lago do quilombo, que possui uma vista maravilhosa. Dentro do condomínio também tem um lago, com patinhos, onde as crianças podem alimentar os animais. Dá para tomar um chimarrão e fazer um piquenique", sugere. O lugar tem parque para as crianças brincarem, academia ao ar livre e um roteiro de caminhadas.

O Encantos da Serra segue as normas do Mountain Village, onde, na entrada, há um tapete para higienizar os pés, assim como álcool em gel e uso obrigatório de máscaras. Beatriz aconselha que, se os clientes estiverem com algum sintoma, cancelem ou remarquem suas estadias. "Nós estamos aceitando o cancelamento de viagens tanto ressarcindo o valor quanto remarcando para outra data, sem nenhum prejuízo financeiro aos hóspedes", garante Beatriz.