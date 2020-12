Agendas produzidas no RS trazem temáticas sociais e filosóficas

Produzida desde 2016 pelo Namastê, Centro de Terapia Bioenergética e Meditações Ativas, e pela Comunidade Osho Rachana, a Agenda Namastê traz ensinamentos e provocações sobre as relações humanas. “Quase um ano de quarentena, você olhou para dentro de si?” é o questionamento que inicia o mês de janeiro da publicação, em 2021.

Utilizada também como uma fonte de renda alternativa, a Agenda Namastê carrega a identidade e o estilo de vida da Comunidade Osho Rachana, localizada no Cantagalo, em Viamão . “O objetivo sempre foi vender um produto que levasse a nossa cultura, nossa ideologia. Uma iniciativa independente, sem patrocínio, que aborda abertamente temas como a vida natural, sexualidade e aprofundamento das relações humanas”, explica Prem Milam, terapeuta de bioenergética e um dos fundadores da Comunidade e do Namastê, localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. . “O objetivo sempre foi vender um produto que levasse a nossa cultura, nossa ideologia. Uma iniciativa independente, sem patrocínio, que aborda abertamente temas como a vida natural, sexualidade e aprofundamento das relações humanas”, explica Prem Milam, terapeuta de bioenergética e um dos fundadores da Comunidade e do Namastê, localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

Como uma de suas marcas, as capas e aberturas dos meses de cada edição da Agenda Namastê trazem figuras mundialmente conhecidas pelos seus comportamentos disruptivos. Na parte externa, a pintora Frida Kahlo, o cantor e compositor Raul Seixas, o cacique Raoni, a cantora Madonna e o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica aparecem. Já na parte interna, está retratada a filósofa Angela Davis, a abolicionista Harriet Tubman, o físico Albert Einsten, o ex-jogador de futebol Sócrates, o músico Roger Waters, entre outros.

O valor das agendas é R$ 52,00, com espiral, ou R$60,00, sem espiral. Todas possuem 13cmx18cm de tamanho e os mesmos conteúdos internos, variando apenas as artes das capas.

Por conta da pandemia, as vendas, que antes eram realizadas pelas ruas de Porto Alegre, ou em viagens pelo País, agora são feitas apenas de forma on-line. “Estamos vendendo só pela internet, no site ou no Instagram, o que impede o contato humano e o contato dos clientes com o produto antes da compra”, conta Prem Milam.