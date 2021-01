Unipampa fomentará inovação e negócios

Frente ao desafio de levar, na prática, para a sociedade as pesquisas e inovações desenvolvidas dentro do espaço acadêmico, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) investe esforços para o desenvolvimento da Agência de Inovação e Empreendedorismo do Pampa, a Agipampa. Com parque tecnológico e incubadoras, os núcleos de empreendedorismo da agência estão distribuídos nos 10 campi da universidade na Região da Campanha e Fronteira Oeste (nas cidades de Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Itaqui, São Gabriel, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana), na Região Sul (Jaguarão) e na Região Central (Caçapava do Sul). Nesta entrevista, o professor Velci Queiróz de Souza, coordenador da Agipampa, fala sobre os objetivos da iniciativa e aborda os desafios de criar uma ligação entre o conhecimento desenvolvido na universidade e a população.

GeraçãoE - Como surgiu a Agipampa e quais os principais objetivos dela?

Velci Souza - Na atual gestão Unipampa, a Agência de Inovação e Empreendedorismo do Pampa (Agipampa) foi criada com status de coordenadoria, aglutinando a inovação e o empreendedorismo, que já vinham sendo desenvolvidos isoladamente, e está ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. A Agipampa nasce como um agente responsável por atualizar as resoluções institucionais, desenvolver e aplicar a Política de Inovação, e vem com a finalidade de ser o canal de ligação do que é desenvolvido dentro da universidade com a sociedade.

GE - Qual a importância de uma universidade federal ter um espaço reservado para inovação?

Velci - As pesquisas científicas desenvolvidas dentro da universidade buscam solucionar problemas do cotidiano da sociedade, seja no desenvolvimento de pesquisa básica que servirá de base para outros inventos, quanto na pesquisa aplicada, a qual gera produtos e processos. A criação de espaços para o desenvolvimento conjunto de inovação diretamente com empreendedores propicia a aplicabilidade direta do que é desenvolvido na melhoria de produtos e processos no mercado regional e nacional, gerando o desenvolvimento regional, que está na missão e nas diretrizes da Unipampa, a partir da geração de emprego e renda.

GE - Quais são os principais pilares de atuação da agência?

Velci - A Agipampa busca medidas de incentivo à inovação e ao empreendedorismo em todas as suas formas, sejam elas públicas ou privadas, e à pesquisa científica, social ou tecnológica em interação com a sociedade, promovendo o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional, em consonância com as prioridades das políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação, com a política industrial e tecnológica nacional, e a gestão e transferência de tecnologias desenvolvidas à sociedade.

GE - Para quais áreas mais se cria soluções inovadoras na agência?

Velci - Hoje, a Unipampa, por meio da Divisão de Inovação Tecnológica da Agipampa, disponibiliza uma Vitrine Tecnológica, onde tudo que vem sendo produzido e registrado dentro da Universidade pode ser consultado. Outra vertente muito forte dentro da Agipampa está ligada à divisão de Empreendedorismo, onde é realizada a gestão dos Parques Tecnológicos e Incubadoras. O objetivo é estimular o empreendedorismo na Universidade, apoiando os processos que embasam o compartilhamento do conhecimento por meio de cooperações, licenciamentos e transferência de tecnologias às empresas nascentes ou de base tecnológica, encorajando o empreendedorismo tecnológico e social, compartilhando infraestrutura, propiciando a implementação de ações e estratégias de Parques Tecnológicos e seu Sistema de Incubadoras de empresas, e demais ações que possam fortalecer o ecossistema inovador e empreendedor.

GE - A Agipampa se propõe a conectar líderes e investidores. Existe uma carência na busca por investimento?

Velci - Um dos principais pilares da Agipampa é a busca de parcerias para o desenvolvimento conjunto de soluções inovadoras. A Unipampa foi criada após aprovada e sancionada a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País. Nesse contexto, a Unipampa nasce com a missão de levar ensino público gratuito, de qualidade e desenvolver as regiões da Campanha e Fronteira Oeste do estado do Rio Grande do Sul, regiões estas que por muito tempo foram desfavorecidas em ciência e tecnologia, promovendo a correção das assimetrias regionais estaduais. Ainda enfrentamos dificuldades na busca por investimento na região, o que vem sendo reduzido em parte com as ações do Governo do Estado em inovação, com a inserção da Unipampa como gestora do Inova-RS na região da Campanha e Fronteira Oeste, promovendo juntamente com a sociedade, empresários, entes públicos e Instituições de Ensino Superior e Tecnológico a criação do Ambiente de Inovação Regional, mas ainda falta o interesse de investidores de outras regiões do País nesta região que possui grande potencial.

GE - Qual a importância de fomentar inovação em espaços distantes da Capital?

Velci - A Unipampa e outras Instituições de Ensino Superior e Tecnológico vêm investindo na formação de profissionais qualificados, em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, um dos principais pontos levantados por especialistas para a tomada de decisão no investimento em regiões fora da Capital. Outro ponto importante além dos levantados é que a região é forte no setor primário, o que gera inúmeros benefícios para a indústria. E o Estado e a União têm investido em infraestrutura para propiciar o escoamento nacional e internacional da produção beneficiada, pois temos inseridas na região as principais Estações Aduaneiras do Interior do Estado de exportação para os países do Mercosul.

GE - Quais são os principais objetivos da Agipampa para 2021?

Velci - Aprovar a Política de Inovação da Unipampa que atualiza e regra todas as ações propostas pela Lei de Inovação e pelo Novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia e Inovação, o que propiciará inúmeras possibilidades de interação com a sociedade, reduzindo o processo burocrático e amparando legalmente as ações em conjunto com entes privados, bem como colocar em prática a formação de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de tecnologia no âmbito regional.

GE - O espaço é aberto à comunidade? De que maneira empreendedores interessados podem desenvolver os seus projetos na agência?

Velci - O espaço é público e possuímos edital de fluxo contínuo aos interessados em serem incubados ou em estabelecer parcerias com nosso Parque Tecnológico. O e-mail para contato é [email protected]