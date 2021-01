Viajantes brasileiros são os que tomarão mais precauções, diz Booking

A pandemia da Covid-19 transformou os negócios voltados para o turismo e também a maneira de planejar uma viagem. De acordo com um levantamento feito pela Booking.com, a maioria dos brasileiros (91%) planeja tomar mais precauções relacionadas à saúde e segurança ao viajar no futuro. Em meio às 28 nacionalidades consultadas pela pesquisa, os brasileiros lideram o ranking neste quesito. Enquanto isso, 52% preferem evitar certos destinos por preocupações relacionadas à saúde e segurança.

Apesar disso, quem viaja está disposto a fazer o seu papel: 79% dos brasileiros não veem problema em viajar para destinos onde verificações de saúde na chegada são procedimento padrão, e 77% não veem problema em usar máscara em público nos destinos em que isso é obrigatório.

Sem nenhuma surpresa, os viajantes brasileiros buscam segurança na indústria de viagens. Neste sentido, 67% deles esperam que as operadoras de viagem e demais fornecedores de serviço do setor de turismo descrevam claramente as medidas de segurança que estão tomando, enquanto metade dos viajantes do País (50%) concorda que exibir as políticas de limpeza e higiene são essenciais neste momento.

Em resposta a um aumento na demanda dos viajantes que querem saber sobre as medidas de saúde e segurança tomadas pelas acomodações, a Booking.com agora garante que as medidas de segurança das propriedades, como higiene, sanitização, distanciamento social, estejam visíveis na página do local. O objetivo da Booking.com ao implementar as medidas de saúde e segurança em mais de 14 milhões de anúncios é facilitar a experiência da viagem, de acordo com as novas necessidades.