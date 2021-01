Cascata do Chuvisqueiro é opção em Riozinho

A Cascata do Chuvisqueiro, queda d'água de 76 metros de altura, localizada no município de Riozinho, pode ser usufruída nas visitas ao Camping do Chuvisqueiro, com diária de R$ 30,00 por pessoa. Devido aos protocolos de segurança contra o coronavírus, o passeio vem passando por algumas mudanças. Medição de temperatura corporal, higienização das mãos e uso de máscara são obrigatórios. Para aqueles que querem acampar, é necessário fazer o agendamento prévio devido à diminuição na capacidade de recebimento de visitas, que caiu para 30%.

Administrado há sete anos por Roni Broch, o penhasco de cor alaranjada pode ser uma opção para quem procura um passeio bate-volta, já que fica a cerca de 130 quilômetros da Capital. "A procura vem aumentando, as pessoas querem o contato com a natureza", afirma Roni. A propriedade soma 18 hectares, sendo três deles licenciados para uso exclusivo do camping e estacionamento. Nos finais de semana e feriados, o acampamento conta com o apoio de profissionais guarda-vidas e segurança 24 horas.

Em 2017, um desastre natural fechou temporariamente o Camping do Chuvisqueiro. "Por causa das chuvas intensas, os morros caíram dentro do rio, em São Francisco. Formou uma barragem natural e, com a pressão da água, explodiu. Isso devastou o camping. A reconstrução para podermos reabrir demorou 30 dias. Graças a Deus e aos turistas, que nos ajudaram muito com doações, estamos com a estrutura 100% de novo", comenta o administrador.

O acesso para a Cascata se dá pela estrada ERS-239, seguido por um caminho de terra de aproximadamente 10 km. Aplicativos de rotas podem auxiliar na ida até local, porém, nessa região, o sinal de internet costuma ser fraco. Por isso, ao utilizar o GPS, localizar o destino antes no aplicativo, quando ainda está com a rede de dados, pode evitar complicações no deslocamento.

Além da Cascata do Chuvisqueiro, o passeio conta com trilhas até a Cascata Três Quedas e a caverna natural da Toca do Morcego. Para os turistas que pretendem apenas passar o dia e curtir a natureza, é cobrado R$10,00 por pessoa. Há estacionamento no local, com valor de R$ 5,00. O camping oferece churrasqueiras, banheiros, refeições sob reserva e trilhas ecológicas.

