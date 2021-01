Um pedacinho do campo na Capital

Com o objetivo de levar a vivência rural a quem está longe dessa realidade, o Sítio do Mato, localizado na Zona Sul de Porto Alegre, proporciona aos seus visitantes a proximidade com a natureza. Atividades pedagógicas de reciclagem, conscientização nos cuidados com os animais e educação ambiental são alguns dos temas abordados ao longo do passeio. Na parte de recreação, o espaço conta com tirolesa, trilhas de trator, campo de futebol, falsa baiana e contato com diversos animais do campo.

"Temos um espaço diferenciado em relação ao o que as pessoas, infelizmente, estão vivendo nessa pandemia, no sufoco de um apartamento", afirma Mauri Weber, 64 anos, proprietário do empreendimento. A entrada no Sítio do Mato custa R$ 20,00 por pessoa.

Com a crise financeira gerada pela pandemia do coronavírus, o Sítio do Mato sofreu diversas alterações na sua estrutura. Para evitar aglomerações, a capacidade de visitantes do Sítio caiu para 30%. As reservas pré-agendadas tornaram-se obrigatórias e, hoje, o espaço, que era acostumado a receber grandes turmas escolares, atua apenas com grupos familiares.

Nos protocolos de higienização, a entrada em portão único vem sendo utilizada para centralizar e facilitar os cuidados. Na chegada, todos têm suas mãos e pés higienizados com álcool em gel e temperatura corporal medida. Mauri aposta em suas práticas de prevenção como um diferencial do local.

"Acho que, pelo respeito aos protocolos, pela forma que nós estamos lidando com as coisas e por ser um espaço dentro de Porto Alegre voltado para a natureza, as pessoas podem vir nos conhecer sem medo", diz o empreendedor.

Além da estrutura rural de cuidado e respeito ao meio ambiente, Mauri destaca a cesta de piquenique do Sítio, que contém pão de azeite, bolo de chocolate, pastelão, pacote de bolachas rústicas de banana, pastinha de cenoura salgada, chimia caseira e duas garrafas de 500ml de suco natural de laranja.

"A cesta serve muito bem duas pessoas e uma criança, que é um grupo familiar que temos recebido muito. Nesse momento, o pessoal também gosta de colocar cadeira de praia, respirar o ar puro e tomar um chimarrão. Esse momento do lanche tem sido um dos nossos principais atrativos", destaca. A cesta de piquenique custa R$ 58,00 e nenhum dos itens possui carne ou derivados de animais.

Com as restrições impostas pela pandemia, o horário de atendimento está reduzido para quatro horas, das 13h30min às 17h30min. Há mais informações na página do Facebook ou no Instagram (@sitiodomato).