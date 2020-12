Escola bilíngue que abriu em ano de pandemia supera crise através de vínculo com alunos

Assine o Jornal do Comércio e

Uma escola de educação infantil bilíngue, a Portinari, foi inaugurada em um casarão da Zona Sul de Porto Alegre em pleno ano de pandemia. A modalidade foi escolhida pelas sócias por elas acreditarem que crianças entre quatro e seis anos absorvem novos idiomas de forma natural. "O nosso projeto do inglês ocorre dentro da rotina das crianças", detalha Ana Paula Lauermann, que toca o negócio ao lado de Renata Vives. O vínculo criado entre a equipe e o público, mesmo que a distância, enquanto havia decretos de fechamento, foi essencial para a sobrevivência do espaço em um período tão adverso.

Ana Paula trabalha há mais de 20 anos na área da educação, com passagens por diferentes instituições. Em 2019, surgiu a oportunidade de abrir a escola e, consequentemente, a chance de investir na infância que ela e Renata acreditam.

Elas não previam que teriam de enfrentar uma pandemia, mas, desde o início da quarentena, se preocuparam em manter laços com os alunos e suas famílias, enviando tarefas para suas casas. " Hoje temos certeza que fizemos o melhor, pois, ao retomarmos às atividades presenciais, as crianças estavam muito felizes e vinculadas à escola ", interpreta Ana Paula.

As empreendedoras ressaltam que a Educação Infantil promove saúde e aprendizado. Por este motivo, mesmo antes da chegada do coronavírus, realizavam higienização de brinquedos, planilhas de temperatura no berçário e outros procedimentos. A Portinari começou a operar em fevereiro.

"Somos essenciais na vida das crianças tanto no aspecto cognitivo quanto emocional e, em momentos difíceis como este, precisamos ser criativos e não desistir", afirma Ana Paula. A Portinari fica na avenida Pereira Passos, nº 816, no bairro Vila Assunção.