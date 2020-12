25 tendências de marketing digital e redes sociais para 2021

Referência nacional em tendências de redes sociais e marketing digital, Rafael Terra preparou, para o GeraçãoE, 25 dicas para empreendedores e empreendedoras colocarem em prática no próximo ano. Segundo ele, as lives continuarão em alta e o conteúdo seguirá impulsionando vendas.

E aí, qual foi a sua transformação?

Transformação digital foi uma das expressões mais comentadas em 2020. No próximo ano, uma tendência de conteúdo é, justamente, sua marca mostrar os frutos desta transformação.

Resultados serão a lei

O corte de orçamentos e a recessão colocaram os profissionais de marketing sob pressão para atrair novos clientes. De acordo com uma pesquisa da Hootsuite, 73% dos profissionais de marketing classificaram "aumento na aquisição de novos clientes" como seu principal resultado para as redes sociais em 2021, em comparação com apenas 46% no ano passado.

Tik Tok

Quem duvidava do potencial do Tik Tok terá que correr atrás do prejuízo. A rede social já é a quarta mais utilizada no Brasil, logo atrás do Instagram.

Reels no Instagram

A tentativa do Instagram seguir os passos do Tik Tok tem dado certo. A funcionalidade Reels, cópia do app chinês, está com um alcance incrível.

Aprendizados vindos da China

O país chinês já vive o chamado "pós-pandemia". É o primeiro mercado mundial a sentir como será a reabertura real do seu comércio. Segundo a empresa Inovasia, os hábitos do "novo normal" se basearão em pequenas comodidades diárias e na maior preocupação com a saúde e com a origem dos produtos e serviços.

Baby boomers

As empresas que incluem os baby boomers em suas estratégias digitais podem ultrapassar aqueles que ainda estão presos a estereótipos.

Inclusão social e acessibilidade

Vimos a explosão das lives em 2020. Em 2021, elas continuarão tendo muita importância, mas marcas que não oferecerem acessibilidade em seus conteúdos serão mal vistas.

Avatares de marcas e humanização

Todos conhecem a Lu, da Magazine Luíza. Em 2020, vimos as Casas Bahia também dando protagonismo para o seu avatar, o Baianinho. Isso tudo é uma tentativa de humanizar a comunicação na web.

A volta das newsletters

É isso mesmo. O alcance orgânico das redes sociais continuará em queda. E as newsletters por e-mail são uma forma fantástica de impactar o seu público.

Menos reunião, mais preço exposto nos canais digitais

Isso é uma tendências para negócios focados em serviços. A tendência é encarar o seu site como um e-commerce. O que fará as pessoas passarem o cartão? A sua autoridade digital.

Marketing de influência recorrente

Segundo estudo da HypeAuditor, o investimento em influenciadores digitais crescerá 15% em 2021. Mas será em influenciadores autênticos.

YouTube Reels e Lives

O impacto das lives do YouTube está maior que no Instagram. Ou seja: marcas olharão mais para seus canais na rede social de vídeo em 2021. O YouTube também tem Stories, o Reels, e é uma aposta crescente.

Sentido de comunidade

Na pandemia, o distanciamento dos familiares e amigos fez com que o uso de grupos do Facebook e WhatsApp aumentasse muito. Afinal, mesmo online, queremos estar entre pessoas com a mesma "vibe".

Vídeo SEO no Google

O Google está rankeando cada vez mais marcas que utilizam vídeos na sua estratégia.

Explosão do Live E-commerce

Como dito nas tendências acima, as lives continuarão com tudo em 2021. E cada vez mais se transformarão em verdadeiros shows para vendas.

Guerra aos discursos de ódio no Facebook

O Facebook está numa luta para que seus algoritmos bloqueiem fake news e mensagens que vão contra dados e a ciência.

Conteúdo longo e inovação no formato no Instagram

Conteúdos em carrossel - diversos cards nos mesmo posts - é o tipo de post que está melhor performando quando o assunto é imagem no Instagram. Como a rede é, hoje, aquela com maior retenção, onde as pessoas passam mais tempo, é importante apostar neste formato de conteúdo.

Pensamento global

Não importa se você vende só para Porto Alegre ou outra cidade. A sua mensagem deverá estar alinhada com a pauta do mundo.

A voz do Linkedin tem poder

O Linkedin é a única rede social que elege, anualmente, os seus influenciadores, os chamados Top Voices. E há um aumento significativo de produção de conteúdo por lá. Esteja atento.

Profissionalização do marketing no WhatsApp

Sem dados, sem estratégias corretas. E o WhatsApp foi um dos grandes suportes para pequenos e médios empresários na pandemia. Em 2021, busque conhecer ferramentas como Suiteshare e Joinzap para análise das suas campanhas.

Crescimento das chamadas house agency

As redes sociais precisam de uma agilidade na comunicação. O que funciona é o real time. E, apesar da boa vontade das agências, tem se tornado uma tarefa difícil estar alinhado com este "real time" que as marcas exigem. Ou seja: cada vez mais veremos o crescimento de agências de comunicação internas nas empresas.

Infoprodutores em alta

Estamos vendo o crescimento de profissionais apostarem em "infoprodutos", a venda do seu conhecimento em formato de curso online.

A vez da mentoria online

Com aumento da demanda da construção de negócios digitais, marcas de todos os tamanhos estão trocando as consultorias por "mentorias a longo prazo". Trata-se de um acompanhamento do seu negócio durante um período longo.

Aumento do preço de leilões de anúncios nas redes sociais

Lembre-se sempre: mídia social é mídia. E mídia funciona melhor pagando. Com a grande demanda de marcas investindo em anúncios, a tendência é aumentar o preço dos lances nestes canais.

Provas sociais

A opinião do outro importa e muito no digital. E é função de toda marca fazer com que seus produtos e serviços gerem feedbacks espontâneos na web.