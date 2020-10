Amcham Arena divulga as 10 startups de Porto Alegre que concorrem ao título de mais inovadoras da cidade

Entre as mais de 1.150 startups de 20 estados brasileiros inscritas na temporada 2020 do Amcham Arena, competição de startups nacional promovida pela Amcham Brasil, 10 foram as selecionadas para participarem da final regional de Porto Alegre. Trashin, Space Hunters, Eirene Solutions, TECPLUG, PROSUMIR, XLabs ON Security, Pix Force, Tummi, Quiper Fresh e Ziel Biosciences , agora, disputarão uma vaga na semifinal nacional em novembro. A final nacional está marcada para o dia 4 de dezembro.

Essas startups “venderão o seu peixe" de forma totalmente online dentro do aplicativo da Amcham. No app, empresas de todo o País poderão acessar as 10 melhores inscritas de 15 cidades brasileiras e deixar o seu voto. Será considerado o vencedor da final regional o participante que obtiver o maior número de curtidas dentro da parte de ‘Comunidades’ do Arena.

“Ao conectar soluções inéditas de diferentes cidades a empresas de diferentes portes e segmentos, conseguimos inspirar e renovar o espírito de empreendedorismo no mercado. Por outro lado, ajudamos startups a terem mais visibilidade com as grandes empresas - em pesquisa no último ano, detectamos que este era o maior desafio para 65% das startups”, afirma Deborah Vieitas, CEO da Amcham Brasil. “Estabelecer pontes entre grandes players do mercado e pequenos empreendedores é uma relação de ganha-ganha que traz impactos positivos para a sociedade e economia.”

Marcelo Rodrigues, superintendente regional e de inovação da Amcham Brasil, enxerga a chance de ótimos negócios após a escolha das finalistas regionais por executivos de grandes empresas. “Mil líderes empresariais escolheram estas 10 startups gaúchas como nossas principais referências do momento, uma oportunidade única de gerar negócios e atrair investimentos para nossa nova economia.” A competição contou com mais de 900 avaliadores e cerca de 10 mil avaliações de executivos de todo o País para a escolha das finalistas por região.