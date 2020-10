Empreendedor lança kit compacto para chimarrão

Reinventar um produto tradicional foi o desafio proposto pelo empreendedor Guilherme Schaurich ao estúdio de design industrial Linds, de Porto Alegre, comandado por Rafaela Giozza e Rafael Torres. Juntos, eles desenvolveram o MateToGo, um produto que reúne a térmica, a cuia e a bomba em um mesmo item.

cuias individuais passaram a ser a aposta dos consumidores. Mas, antes disso, ele conta que notou que os kits para chimarrão não eram compatíveis com o estilo de vida mais contemporâneo e, por isso, teve o insight de elaborar um item compacto que reunisse todas as necessidades para quem ama a bebida . "A ideia surgiu pela quantidade de produtos nesse sentido que tem na Argentina, no Chile, onde algumas empresas de design estão fazendo novos kits de chimarrão, mais adaptados à vida moderna. Tivemos essa ideia de fazer um três em um. Tem a bomba, a cuia e a térmica. Tudo junto", explica o empreendedor. Também à frente da Mercearia do Mate, loja especializada em erva na Capital, Guilherme está sempre atento às tendências acerca da bebida. Na pandemia, ele viu que as. Mas, antes disso,. "A ideia surgiu pela quantidade de produtos nesse sentido que tem na Argentina, no Chile, onde algumas empresas de design estão fazendo novos kits de chimarrão, mais adaptados à vida moderna. Tivemos essa ideia de fazer um três em um. Tem a bomba, a cuia e a térmica. Tudo junto", explica o empreendedor.

No kit, a tampa da garrafa térmica vira a cuia, revestida em espuma vinílica acetinada (EVA). O mesmo material dá forma à alça da garrafa, que abriga a bomba para o chimarrão. Para desenvolver o produto, Guilherme explica que foram priorizados fornecedores do Estado. "Trabalhamos com uma empresa de Novo Hamburgo, que faz o estojo e a parte de fora da cuia. E a cuia é feita por uma empresa de Caxias do Sul", conta.

Mesmo com produtos similares no mercado, Guilherme acredita que o MateToGo se diferencia pelo seu tamanho compacto. "Vi muitas empresas projetando mochilas que são adaptadas para carregar um kit de chimarrão. A nossa ideia é fazer um kit que caiba em qualquer mochila", pontua. O projeto levou mais de um ano para ser desenvolvido e a decisão de lançar agora, em meio à pandemia, foi por perceber os novos hábitos dos consumidores. "Decidimos em razão da utilidade dele, porque é feito de inox, um material bem lavável", destaca Guilherme.

Há, ainda, um canudo de inox para bebidas geladas, como tererê ou sucos. A escolha do material da cuia e da térmica é para, justamente, funcionar bem para temperaturas quentes ou frias. A bomba do kit é desmontável para melhor higienização e acompanha uma escova própria para a limpeza. O kit pode ser encomendado através do site (matetogo.com.br), onde está aberta uma lista de espera para venda das primeiras 250 unidades, custando R$ 250,00 cada.