Profissional vira exemplo de intraempreendedorismo ao levantar R$ 2 milhões em app

Empreender é ter boas ideias e soluções criativas. Por isso, não é sinônimo apenas de abrir um negócio. Fernanda Fröhlich, 29 anos, de Porto Alegre, considerada uma intraempreendedora , idealizou o aplicativo Dowing dentro da Dragon Venture Capital, que recebeu um investimento de mais de R$ 2 milhões. O app alia uma metodologia específica com tecnologia para auxiliar as pessoas em seu desenvolvimento.

"Trabalhar numa empresa que, desde sua fundação, incentiva inovação, está aberta a novas ideias e que quer construir um legado são grandes incentivos para saber que é o local certo para emprender", considera Fernanda, atual CEO da Dragon. "No primeiro papo que tive na Dragon, esses eram pilares presentes e sempre foi me dada autonomia e liberdade para debatermos ideias e decidirmos juntos os caminhos que iríamos seguir", completa.

O intraempreendedor conquista, justamente, isso: liberdade e confiança da gestão. Mas é necessário que haja essa cultura de forma horizontal, para que o colaborador com esse perfil se sinta realizado. "Meus planos para o Dowing sempre foram grandes e eu sabia que sozinha não conseguiria executar tudo que gostaria. Ter a opção de empreender na empresa que atuo diariamente, com um time espetacular, fez com que os planos fossem ainda maiores. Além disso, mesmo que o Dowing não seja executado por todo time da Dragon, empreender dentro de um negócio possibilita que os recursos dos demais projetos sejam compartilhados, aumentando eficiência e eficácia, diminuindo custos e potencializando conhecimentos multidisciplinares", destaca. Pelo app, há sessões com consultores, mentores, coaches e terapeutas.