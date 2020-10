Lanchonete lança xis do tamanho de uma pizza na Zona Sul de Porto Alegre

Conhecido antigo dos gaúchos, o xis já se tornou uma iguaria típica do Rio Grande do Sul. Prensado na chapa e bem recheado, é uma opção para confraternizar com amigos. Pensando nisso, a empreendedora Tatiane Campos, 38 anos, lançou o xis família, um lanche com diâmetro de 30 centímetros e que serve até quatro pessoas. Ele é tão grande que é entregue em uma caixa de pizza. "Mas elas precisam estar com bastante fome, porque é bem recheado", alerta a dona da Taty Lanches, que fica no bairro Nonoai, em Porto Alegre.

Tatiane conta que, com a chegada da Covid-19, a situação financeira da família ficou crítica. O marido foi dispensado do trabalho na primeira semana da pandemia e, assim, ela decidiu que era hora de investir. Com uma chapa e prensa emprestadas e reunindo experiências anteriores com preparo de lanches, deu a largada no projeto que está salvando as contas da família há três meses. "Eu nunca tinha visto esse xis na Zona Sul. Procurei um fornecedor de pão, que foi difícil achar, e comecei a fazer", detalha.

O lanche pode ser recheado com até dois sabores e, dependendo da escolha, varia entre R$ 55,00 e R$ 68,00 . O valor era menor no início do negócio, conta Tatiane, como forma de conquistar os primeiros clientes. A estratégia deu certo: atualmente, ela chega a vender 50 xis família por semana, feitos num pequeno trailler na frente da própria casa. O faturamento, aliás, a possibilitou comprar uma prensa e chapa próprias. "Já tenho três motoboys e três pessoas dentro do trailler. Tem dias que eu acho que não vou dar conta de tanto pedido", celebra.

Além do xis família, a Taty Lanches vende ala minuta, combos de xis de tamanho normal e cachorro-quente, acompanhados de batatas fritas, chocolate e refrigerante. "O segredo é que são bem recheados. Eu sempre falo: façam o lanche como se fosse para vocês", explica. O negócio funciona de segunda a sábado, das 11h às 15h e das 18h à meia-noite. Pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp: (51) 98494-5312.