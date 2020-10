Discussões em três eixos temáticos: criação, negócios e inovação, com cerca de 30 especialistas nacionais e internacionais, masterclass e sessões de pitching. Esses são os objetivos do Workshop Internacional Escola de Séries (WIS), que ocorre em meio virtual e já está com as inscrições abertas. Entre 7 e 11 de dezembro acontecem os painéis e as masterclass. Nos dias 14 e 15, será a vez das sessões de pitching com banca formada por três profissionais do mercado. A realização é da Autoria C. Inscrições pelo seguinte link: https://bit.ly/3lhDel4.

O Centro de Estudos da Comunicação (Cecom) e a Plataforma NC anunciam a programação da 7ª edição do Fórum sobre Marketing de Influência. Neste ano, pela primeira vez, o evento acontece de forma 100% online, via Youtube, e com quatro dias de programação: 26, 27, 28 e 29 de outubro. As inscrições são gratuitas e abertas para participantes de todo o Brasil, e podem ser feitas pelo site: https://bit.ly/34orgiZ