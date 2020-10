Estudante consolida marca com leite condensado vegano

A Cocodensado, empresa de Porto Alegre que trabalha com leites condensados veganos, criado pela gaúcha Paola Moccelin Parmigiani, 22, completou dois anos em 2020. O sonho de ser empreendedora, porém, é muito mais antigo e esteve sempre presente na vida de Paola. "Desde muito pequena, quis ter minha liberdade financeira. Soube que eu gostaria de ter o meu dinheiro o quanto antes." A oportunidade de criar o negócio próprio surgiu durante a faculdade de Nutrição, que a inspirou a desenvolver um produto diversificado.

"A Cocodensado é a primeira marca de leite condensado vegana do Brasil. Sem lactose, sem glúten e sem açúcar. O propósito é incluir todas as pessoas que querem comer um doce. Entre elas, crianças APLV (com alergia à proteína do leite de vaca), que não podem consumir leite, adultos diabéticos, quem quer confraternizar e está de dieta, quem gosta de comer doce e não pode consumir açúcar", explica. Paola já desenvolveu cinco sabores na empresa: tradicional, doce de leite, brigadeiro, morango e maracujá.

Recentemente, a empreendedora apostou numa nova empreitada, também visando alcançar públicos mais restritos com agilidade: a Juro de Dedinho. "Nasceu na pandemia, em uma vontade minha de chegar na casa das pessoas de forma mais rápida do que a Cocodensado. São doces sem açúcar e sem lactose, com sabor idêntico ao tradicional", afirma.

As experiências com as duas empresas trouxeram à Paola ensinamentos de vida, como confiar em si mesma e apostar nas próprias ideias.

"Empreender me ensinou a ter coragem, a ter resiliência, a não esperar o momento perfeito para as coisas. Me fez entender tudo o que eu era capaz. Isso me faz muito feliz na vida pessoal. Eu ganho mais segurança e mais empoderamento", pontua.