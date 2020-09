Gelateria de Porto Alegre cria gelatos diferentes com café

E que tal incluir café no gelato? Essa é a aposta da Kgelato, criada há cerca de um mês por Cristiano Karst, de Porto Alegre, que, entre os sabores, oferece o Vecchio, de café com nozes.

"A ideia veio de lançar uma linha de gelatos italianos para serem degustados com nossos strudels da Kstrudel , por ser um acompanhamento tradicional, assim como o chantilly. Eles podem ser degustados separadamente também", informa Cristiano.

O empreendedor curte gastronomia desde a infância e seu primeiro negócio foi com os strudels (tipo de massa em camadas com recheio, geralmente, doce e de origem austríaca). Para suprir a demanda do verão, decidiu apostar nos gelatos - todos feitos de forma artesanal. As vendas ocorrem pelo Instagram @karstgelato.