Cervejaria da região carbonífera aposta no café para se diferenciar

Para mostrar que o café é mais que potência, mas representa sabor, aroma, textura e cultura, nasceu uma linha que mistura o grão à cevada na cervejaria Marek, de Charqueadas. O empreendedor Thomas Marek, 26 anos, diz que é utilizada a variedade Catuai Amarelo, torrada por sua família, em que são realizadas duas extrações pelo método cold brew (a frio), de 18 e 20 horas.

Há dois anos, a Marek trabalha com a fazenda Um, de São Paulo, e no fim do ano passado começou a torrefação própria em nano lotes. "Essa fazenda nos proporciona cafés sensacionais e de nível mundial", afirma Thomas.

Segundo ele, quem gosta da cerveja de café vai do conhecedor e admirador dos grãos até o público que não tem muito aprofundamento no assunto, por ser uma bebida mais leve. A comercialização acontece em todo o País e há mais informações pelo Instagram @marekcervejariaartesanal. A capacidade máxima de produção da marca é de até 6 mil litros por mês. "Fora da pandemia, fazemos em torno de 2 mil litros. Atualmente, estamos em torno de 1 mil litros", mensura.