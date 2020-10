Startup gaúcha comercializa mensagens de artistas para presentear

Empreendedores gaúchos criaram o aplicativo iDOL, que permite contratar mensagens personalizadas de ídolos e celebridades para presentear amigos e familiares. Os valores ficam entre R$10,00 e R$300,00, e parte do valor arrecadado é doado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre para o combate ao coronavírus.

O aplicativo, que, por enquanto, só está disponível para usuários de Android no Google Play, conta com uma série de categorias para classificar os ídolos: artistas, atores, cantores, atletas, comediantes, bandas, escritores, influenciadores , entre outras. Algumas personalidades gaúchas já integram a novidade, como o comunicador Paulo Brito, o comediante Rogério Beretta e os cantores Nalanda e Tonho Crocco. É doado 10% do valor arrecado, e os artistas determinam o tempo da mensagem em vídeo. Depois da pandemia, o aplicativo vai continuar destinando uma porcentagem do valor arrecadado a hospitais e organizações.

Para o sócio do iDOL, Ricardo Lopes, de 41 anos, o app vem para tornar a vida das pessoas mais leves nesse momento, e também contribuir com o cenário artístico gaúcho e com o HCPA. “Estamos vivendo um período de incertezas e muitos medos. Os artistas cancelaram seus shows, os hospitais têm alta demanda, as pessoas estão se sentindo sozinhas. Acreditamos que essa é uma forma simples de contribuir um pouco com a sociedade”, pontua Ricardo.

À frente do projeto estão Ricardo e Letícia Luz, 43 anos. “Assim como é interessante para nós artistas já consagrados, tanto os clássicos como os novos, também queremos trazer para o app pessoas muito talentosas mas que não são conhecidas do grande público. Desta forma, damos a elas a oportunidade de mostrarem o seu talento no app, se divulgarem e conquistarem seus fãs.”