Uma por mês: empreendedor cria assinatura de pizza em Porto Alegre

Rodrigo Jacintho, ex-professor de Latim na Universidade de Caxias do Sul (UCS), lançou uma novidade para os amantes de pizza: um clube de assinatura. Por uma mensalidade de R$ 55,00, a clientela tem a garantia de receber o lanche na porta de casa em dia programado, entre 20 e 30 de cada mês.

Rodrigo criou a novidade na Homens de Pizza no início de 2019, ao ver o crescimento do mercado de clubes de assinatura. Como havia diversos, inclusive de cerveja, pensou que poderia existir um de pizza.

Cada mês, é enviada uma com dois sabores diferentes, com base em um formulário preenchido pelo cliente. “Na primeira edição, as pizzas entregues tinham um sabor. A estrela de fevereiro era a 5 queijos”, exemplifica Rodrigo. Com a participação no clube, há um desconto de R$ 10,00 nas outras pizzas e uma unidade de brinde no mês do aniversário.

“Essa nova edição foi baseada no número dois. São dois sabores de pizza, que servem duas pessoas. Cada membro do clube vai poder comprar duas pizzas com R$ 10,00 de desconto e vai poder usar dois vouchers de 10% de desconto em todas as promoções”, detalha.

A divulgação é feita no boca a boca e pelos amigos de Rodrigo. Uma maneira que ele encontrou de agradecer foi dando uma pizza broto doce cortesia para quem trazer um amigo que permaneça no clube durante 12 meses.